Какой сегодня праздник отмечают верующие, что нельзя делать и у кого именины.

27 декабря по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святого апостола от 70-ти Стефана. В народном календаре - Степанов день. Рассказываем о традициях этого дня и запретах, народных приметах и что отмечают в церкви 27 декабря по старому стилю.

27 декабря 2023 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

27 декабря (9 января по старому стилю) - день памяти первого христианского мученика Стефана, который пострадал за веру в Иисуса Христа.

О святом апостоле первомученике архидиаконе Стефане рассказывается в книге Деяний святых апостолов. Он жил в І веке, в Иерусалиме. Его и еще шестерых мужчин ученики Христовы избрали диаконами (служителями). Им следовало поддерживать порядок при раздаче милостыни бедным и оказывать другую помощь нуждающимся. Стефан стал архидиаконом, то есть, старшим диаконом.

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Однажды ему пришлось предстать перед судом, на котором Стефана обвинили в клевете на пророка Моисея. Тогда архидиакон произнес речь, проповедуя Христа. В предании сказано, что в этот момент он увидел над собой отверстое небо и Господа Иисуса Христа. И Стефан громко сказал об этом. Тогда заседающие в суде набросились на него и поволокли за город, где избили камнями. Стефан погиб и стал первым христианским мучеником.

Праздник 27 декабря по старому стилю - день памяти четырех великомучеников - Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя делать на церковный праздник 14 декабря.

О чем говорят приметы на 27 декабря

По приметам судят, какой будет погода и лето:

ночью появился иней - жди снега;

теплый день выдался, как для зимы - лето будет жарким;

погода меняется в течение дня - будет потепление.

В народном календаре 27 декабря - праздник Степанов день или Степановы труды. Говорили: "Пришел Степан - на нем красный жупан", то есть, в скором времени стоит ждать морозов.

Что нельзя делать 27 декабря

В этот день есть ряд запретов. Что сегодня нельзя делать:

работать по дому;

охотиться;

ругаться, сплетничать;

оказывать в помощи.

Считается, что в этот день ни в коем случае нельзя выбрасывать хлебные крошки - они символизируют достаток и вместе с ними из дома можно "выбросить" деньги. Остатки хлеба нужно скормить птицам или животным.

Что можно делать 27 декабря

В этот день можно пойти в церковь или помолиться дома. У святого Стефана просят укрепления в вере, душевного спокойствия и достатка. Также святой считается покровителем домашнего скота.

По народной традиции в этот день готовят "колядки" - маленькие пирожки из пресного теста с разной начинкой и медовые пряники. Отказываться от такого угощения нельзя - считается, что тогда весь год будет неудачным.

27 декабря - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Антонина, Елена, Давид, Степан, Федор, Яков.

Ранее мы публиковали православный календарь на январь 2024 с праздниками по новому стилю.

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