Какой церковный праздник отмечают 26 марта по новому и старому стилю, что нельзя делать, приметы дня.

26 марта по новому церковному календарю православные верующие отмечают праздник Собор архангела Гавриила. В народном календаре - Гавриил Благовест. О запретах и приметах дня, что отмечают в церкви 26 марта по старому стилю - рассказываем в материале.

26 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

26 марта по новому стилю (8 апреля - по старому) - Собор архангела Гавриила, установленный в честь благодарности небесному посланнику, известившего Деву Марию о рождении Спасителя человечества.

В писаниях сказано, что архангел Гавриил был избран Богом, чтобы донести до Богородицы благую весть. Также архангел охранял Богородицу во время ее земной жизни. Он сообщил Иосифу Обручнику о тайне воплощения Иисуса Христа, а позже предупредил о коварстве Ирода и подсказал бежать в Египет с Младенцем и Богородицей.

Видео дня

Праздник 26 марта по старому стилю - день памяти святого Никифора, патриарха Константинопольского.

О чем говорят приметы на 26 марта

В народном календаре 26 марта - праздник Гавриил Благовест. По приметам дня судят о погоде и урожае:

если в этот день заморозок - будет урожай ярового хлеба;

погода ясная и теплая - к урожаю фруктов;

верба зацвела - пора пасеку выставлять;

много "сережек" на вербе - год будет урожайным и богатым.

Также в народе подмечают - если зазеленела черемуха, то можно садить ранний картофель.

Что можно делать 26 марта

У архангела Гавриила просят помощи в исцелении от болезней, защиты для скота, домашних животных и пчел. Святой бережет охотников от нападения хищных зверей, а рыбаков - от несчастий на воде.

В народе считается, что в этот день архангел спускается с небес, чтобы исполнить желания людей, поэтому святому нужно обязательно помолиться.

Что нельзя делать 26 марта

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, обижаться, злиться, сквернословить, обижать кого-либо, отказывать в помощи. Продолжается Великий пост 2024, тем, кто постится, в этот день полагается сухоядение.

С Гавриила Благовеста традиционно начинаются весенне-полевые работы, поэтому в старину с этого дня уже запрещалось заниматься прядением.

26 марта - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

Вас также могут заинтересовать новости: