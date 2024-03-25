26 марта по новому церковному календарю православные верующие отмечают праздник Собор архангела Гавриила. В народном календаре - Гавриил Благовест. О запретах и приметах дня, что отмечают в церкви 26 марта по старому стилю - рассказываем в материале.
26 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
26 марта по новому стилю (8 апреля - по старому) - Собор архангела Гавриила, установленный в честь благодарности небесному посланнику, известившего Деву Марию о рождении Спасителя человечества.
В писаниях сказано, что архангел Гавриил был избран Богом, чтобы донести до Богородицы благую весть. Также архангел охранял Богородицу во время ее земной жизни. Он сообщил Иосифу Обручнику о тайне воплощения Иисуса Христа, а позже предупредил о коварстве Ирода и подсказал бежать в Египет с Младенцем и Богородицей.
Праздник 26 марта по старому стилю - день памяти святого Никифора, патриарха Константинопольского.
О чем говорят приметы на 26 марта
В народном календаре 26 марта - праздник Гавриил Благовест. По приметам дня судят о погоде и урожае:
- если в этот день заморозок - будет урожай ярового хлеба;
- погода ясная и теплая - к урожаю фруктов;
- верба зацвела - пора пасеку выставлять;
- много "сережек" на вербе - год будет урожайным и богатым.
Также в народе подмечают - если зазеленела черемуха, то можно садить ранний картофель.
Что можно делать 26 марта
У архангела Гавриила просят помощи в исцелении от болезней, защиты для скота, домашних животных и пчел. Святой бережет охотников от нападения хищных зверей, а рыбаков - от несчастий на воде.
В народе считается, что в этот день архангел спускается с небес, чтобы исполнить желания людей, поэтому святому нужно обязательно помолиться.
Что нельзя делать 26 марта
Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, обижаться, злиться, сквернословить, обижать кого-либо, отказывать в помощи. Продолжается Великий пост 2024, тем, кто постится, в этот день полагается сухоядение.
С Гавриила Благовеста традиционно начинаются весенне-полевые работы, поэтому в старину с этого дня уже запрещалось заниматься прядением.
26 марта - именины сегодня
Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.
Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.