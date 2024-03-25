26 марта по новому церковному календарю православные верующие отмечают праздник Собор архангела Гавриила. В народном календаре -  Гавриил Благовест. О запретах и приметах дня, что отмечают в церкви 26 марта по старому стилю - рассказываем в материале. 

26 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

26 марта по новому стилю (8 апреля - по старому) -  Собор архангела Гавриила, установленный в честь благодарности небесному посланнику, известившего Деву Марию о рождении Спасителя человечества.

В писаниях сказано, что архангел Гавриил был избран Богом, чтобы донести до Богородицы благую весть. Также архангел охранял Богородицу во время ее земной жизни. Он сообщил Иосифу Обручнику о тайне воплощения Иисуса Христа, а позже предупредил о коварстве Ирода и подсказал бежать в Египет с Младенцем и Богородицей.

Видео дня

Праздник 26 марта по старому стилю - день памяти святого Никифора, патриарха Константинопольского. 

О чем говорят приметы на 26 марта

25 марта - приметы сегодняшнего дня / pixabay.com

В народном календаре 26 марта - праздник Гавриил Благовест. По приметам дня судят о погоде и урожае:

  • если в этот день заморозок - будет урожай ярового хлеба;
  • погода ясная и теплая - к урожаю фруктов;
  • верба зацвела - пора пасеку выставлять;
  • много "сережек" на вербе - год будет урожайным и богатым.

    Также в народе подмечают - если зазеленела черемуха, то можно садить ранний картофель.

    Что можно делать 26 марта

    У архангела Гавриила просят помощи в исцелении от болезней, защиты для скота, домашних животных и пчел. Святой бережет охотников от нападения хищных зверей, а рыбаков - от несчастий на воде. 

    В народе считается, что в этот день архангел спускается с небес, чтобы исполнить желания людей, поэтому святому нужно обязательно помолиться. 

    Что нельзя делать 26 марта

    Среди запретов, что сегодня нельзя делать - ссориться, обижаться, злиться, сквернословить, обижать кого-либо, отказывать в помощи. Продолжается Великий пост 2024, тем, кто постится, в этот день полагается сухоядение.

    С Гавриила Благовеста традиционно начинаются весенне-полевые работы, поэтому в старину с этого дня уже запрещалось заниматься прядением.

    26 марта - именины сегодня

    Именины сегодня по церковному календарю отмечают Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан. 

    Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю. 

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