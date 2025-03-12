Какой церковный праздник отмечают верующие 13 марта по старому и новому стилю, запреты дня, у кого именины.

13 марта по новому церковному календарю вспоминают перенесение мощей святого Никифора, патриарха Константинопольского. В народе день прозвали Никифоров. Рассказываем о традициях, народных приметах и запретах этой даты и какой церковный праздник сегодня отмечают верующие по старому стилю.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль - новоюлианский, поэтому непереходные праздники (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. Но часть верующих продолжают придерживаться старого стиля (юлианского) - его сохранение остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

Православный праздник 13 марта (26 марта по старому стилю) - перенесение мощей святого Никифора, патриарха Константинопольского, жившего в VIII веке.

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Никифор жил в Константинополе, его с детства воспитывали в благочестии и богобоязненности. Когда он вырос, то стал царским советником при императоре Льве IV, а при императоре Константине VI Никифор выступил на Никейском Вселенском соборе в защиту почитания икон. После этого он уехал из города и поселился в уединении возле моря, где основал монастырь.

В 806 году, когда умер патриарх Тарасий, Никифор принял постриг и стал новым патриархом. Но при иконоборце Льве V Армянине святой отказался беседовать с еретиками и за это впал в немилость - патриарха отправили в ссылку в монастырь в Хрисополь, а затем - на остров Проконнис в Мраморном море.

13 лет Никифор Исповедник провел в изгнании и там же умер. Через 19 лет его мощи перенесли в Собор святой Софии.

Какой церковный праздник 13 марта по старому стилю

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобного Василия, исповедника, и преподобного Касияна, затворника Киево-Печерского. Ранее УНИАН рассказывал, какой сегодня церковный праздник отмечают по старому стилю и что нельзя делать в эту дату.

О чем говорят приметы на 13 марта

В народе 13 марта - праздник Никифоров день. По его приметам можно узнать, какой будет погода в дальнейшем:

гуси уже прилетели - лето будет теплым и урожайным;

туман в этот день - летом будут дожди;

гуси купаются - совсем скоро будет тепло, а урожай хлеба - богатым.

Также считается, что если в этот день сильный ветер, то летом может быть аномальная жара.

Что нельзя делать сегодня

В церковный праздник 13 марта нельзя ссориться, особенно супругам, желать зла, завидовать, отказывать в помощи, сквернословить, обижать животных. Церковь порицает лень, жадность, зависть, отчаяние и ложь.

Продолжается Великий пост: тем, кто постится, в этот день разрешаются горячие блюда, но без масла. Ранее мы рассказывали, что можно и нельзя есть в Великий пост 2025 - календарь питания по дням.

Что сегодня нельзя делать по народным приметам: не советуют в этот день рубить дрова и деревья, а также нежелательно ходить в лес - в это время медведь выходит из берлоги.

Что можно делать 13 марта

В православный праздник сегодня обращаются с молитвами к святому Никифору, как к ходатаю за нас перед Богом - просят выздоровления от болезней и поддержки во всех начинаниях. Также святителю молятся, если кто-то из родственников тяжело болеет.

По народным приметам вода в этот день считается лучшим лекарством, поэтому нужно хорошо выкупаться или попариться в бане. Считается, что если 13 марта вымыть полы в доме, то никто из семьи не будет болеть целый год.

Кто отмечает день ангела 13 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай, Терентий.

По старому стилю день ангела у Николая, Сергея, Арсения, Василия, Марины и Киры.

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