26 марта - дата нескольких крупных праздников Украины и мира.

Сегодняшняя дата в Украине примечательна несколькими торжествами и приметами. Мы рассказали важнейшие факты об этом дне - у кого именины, что отмечает церковь и какой праздник 26 марта наступает у украинцев.

Какой сегодня праздник церковный

По новому календарю праздник сегодня - церковное торжество Собор архангела Гавриила. Именно он рассказал Деве Марии, что та родит Сына Божьего. По старому календарю верующие чествуют патриарха Никифора Константинопольского.

Читайте в другой нашей статье подробности о том, какой сегодня церковный праздник наступает у христиан и о чем надо помолиться.

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Какой сегодня праздник в Украине

Официальный праздник сегодня в Украине - День НГУ. Эти профессионалы отвечают за поддержание правопорядка, охрану важных государственных объектов, предотвращение диверсий и патрулирование границы. Гвардейцы помогают ВСУ и проводят совместные операции с военными. В День национальной гвардии Украины стоит поздравить всех причастных к этой структуре и пожелать легкой службы.

Из выдающихся украинских деятелей родились сегодня живописец Александр Литовченко, актер Леонард Нимой, художник Александр Богомазов.

Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне отмечается 26 марта праздник Фиолетовый день или День больных эпилепсией. Цель этого торжества - развенчать популярные мифы об эпилепсии и остановить стигматизацию пациентов с таким диагнозом.

Другие известные сегодня праздники мира - Всемирный день математики, День свободы документов, День цельного зерна, День шпината, День помощника юриста.

Из мировых знаменитостей родились 26 марта поэт Роберт Фрост, драматург Уильям Теннесси, математик Пал Эрдеш, писатель и сценарист Патрик Зюскинд, эволюционный биолог Ричард Докинз, музыкант Стивен Тайлер, сооснователь Google Ларри Пейдж, актер Алан Аркин.

Что за праздник сегодня по народному календарю

В народе праздник сегодня известен под названием Гавриил Благовест. Наши предки верили, что архангел спускается с небес и выполняет мечты, поэтому стоит загадать желание и помолиться о нем Гавриилу. Эта дата считается очень удачной для рыбалки.

Что нельзя делать сегодня - запреты и приметы

Чтобы не нарушить запреты этого дня, стоит помнить, какой сегодня праздник наступает в народе. Сегодня нельзя ссориться с близкими, отказывать в помощи, мусорить, вредить природе. Неудачным день считается для рукоделия - изделия получатся неаккуратными.

Об этом дне есть такие погодные приметы:

утренний туман предвещает дождливое лето;

если прилетели жаворонки и ласточки, то больше морозов не будет;

на вербе расцвели сережки - можно сеять зерно и выставлять пасеку;

если из березы вытекает много сока, то апрель будет дождливым.

Погода 26 марта принесет Украине теплую и пасмурную погоду. Дождей на территории страны не ожидается. В южных областях потеплеет до +20°.

У кого День ангела сегодня

По новому стилю День ангела 26 марта отмечают Авраам, Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.

По старому стилю в праздник 26 марта поздравляют обладателей имен Александр, Григорий, Михаил, Николай, Кристина.

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