Народный праздник 13 сентября известен под названиями Корнилий, Корнилов день, Куприянов день, Журавлиное вече.

Православная церковь Украины 13 сентября чтит священномученика Корнилия Кесарийского, а также отмечает праздник освящения храма Воскресения Христового в Иерусалиме. По старому стилю в этот день чтили память Киприана Карфогенского, епископа, который был казнен язычниками.

Наши предки в народный праздник 13 сентября собирали на огороде все овощи с корнеплодами - морковь, редьку, свеклу, топинамбур, батат. Считалось, что с этого дня все растения прекращают свой рост и начинают гнить, если их не собрать. Выкапыванием корнеплодов занимались в основном мужчины, а женщины и дети собирали ягоды и орехи. При этом часть ягод оставляли на дереве для птиц.

Из собранных овощей в этот народный праздник готовили рагу, жаркое, суп. Очень хорошей приметой для крепкого здоровья считается съесть блюдо из кореньев в этот день.

Видео дня

Наши предки верили, что в праздник 13 сентября журавли вылетают в теплые края. Увидеть летающих в небе журавлей сегодня - к большой удаче.

13 сентября - знак Зодиака

Рожденные 13 сентября люди по знаку Зодиака - Девы. Именинники этого дня очень терпеливые и имеют большую силу воли. Они могут выдержать любые трудности. Не любят непрошенную помощь, поскольку чувствуют себя должниками. Хорошо ладят с детьми и с пожилыми людьми.

Что нельзя делать 13 сентября

После дня Корнилия нельзя оставлять в земле овощи с корнеплодами - они уже не дадут хорошего урожая.

День неудачный для свидания, сватовства, свадьбы и венчания.

В этот день действует строгий запрет на любые конфликты с окружающими. Нельзя ругаться, вспоминать старые обиды, повышать голос, оскорблять людей и желать им зла. Также 13 сентября не стоит устраивать многолюдные застолья, особенно с наличием алкоголя, поскольку на них повышается риск ссоры.

С рябины и калины нельзя срывать все ягоды. Нужно оставить немного для птиц.

Не берите в долг деньги и не одалживайте сами в этот день, иначе до конца года будут проблемы с деньгами.

Не принимайте подарки от незнакомцев и малознакомых людей. На них может быть порча.

Приметы погоды 13 сентября

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Если птицы летят на зимовку не клином, а поодиночке, то в следующем году урожай будет скудным.

Утром на траве появилась роса - к жаре.

Если до этого дня было тепло, а 13 сентября резко ударил мороз, то вся осень будет холодной.

Комары ещё не пропали - впереди долгое бабье лето.

Журавли громко кричат - к дождливой погоде.

Чем выше летят журавли, тем холоднее будет зима.

Куры начали линять - к потеплению.

Сороки роются в земле - к сильной грязи.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.

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