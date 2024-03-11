Какой церковный праздник отмечают 12 марта по новому и старому стилю, что нельзя делать и у кого именины.

12 марта по новому церковному календарю православные вспоминают преподобного Феофана Исповедника и святителя Григория Двоеслова. В народном календаре - Феофанов день. О его запретах и приметах, что отмечают в церкви 12 марта по старому стилю - рассказываем в материале.

12 марта 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

12 марта по новому стилю (25 марта по старому) - день памяти преподобного Феофана Исповедника и святителя Григория Двоеслова, Папы Римского.

Феофан Исповедник жил в VIII веке. Его отец был родственником византийского императора Льва Исавра. Феофан вырос при дворе, позже стал сановником императора Льва Хазара, женился, но вместе с женой принял монашеский постриг. Он стал жить в монастыре на острове в Мраморном море - там затворился в кельи и переписывал книги. Позже Феофан основал монастырь в области Сигриан в Малой Азии. Игумен вместе со всеми принимал участие в монастырских работах и стал примером трудолюбия. Также Феофан обладал даром чудотворения, спасал людей от болезней, многих наставлял на путь истинный.

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До сегодня сохранилась созданная им "Хронография" - история Христианской Церкви III-IX века. Будучи в преклонном возрасте игумен Феофан пострадал от иконоборцев - за то, что он не отказался от почитания икон, его заточили в тюрьму, там он и умер.

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Святитель Григорий Двоеслов, папа Римский, жил в VI веке. Он занимал высокие госдолжности, но сам стремился к монашеству. После смерти отца Григорий отдал наследство на устройство шести монастырей и в одном из них принял иноческий постриг.

После, по поручению Папы Пелагия ІІ, Григорий долго жил в Византии, а после смерти Папы Григория призвали возглавить Римскую кафедру. Он 7 месяцев не решался - считал себя недостойным такой чести, но потом уступил мольбам паствы.

Святитель Григорий оставил после себя много работ, он записал на латинском языке чин Литургии Преждеосвященных Даров, написал книгу "Беседы, или диалоги, о жизни и чудесах италийских отцов". После этого Григория стали называть "Двое-словом", то есть "ведущим диалог, собеседником".

Мощи святителя почивают в соборе святого апостола Петра в Риме.

Праздник 12 марта по старому стилю - день памяти постника и молитвенника преподобного Прокопия Декаполита.

О чем говорят приметы на 12 марта

В народном календаре 12 марта - праздник Феофанов день. По его приметам определяли погоду на ближайшее время:

теплая и солнечная погода - лето будет ненастным;

вороны садятся на землю - скоро быть потеплению;

утром туман - будет хороший урожай льна;

на деревьях иней - в июне будет холодно и дождливо.

В это время обычно уже полностью сходил снег, поэтому в старину было принято выходить на улицу на рассвете и встречать весну.

Что можно делать 12 марта

У святого Феофана просят здоровья, исцеления одержимости и бесноватости, удачи в жизни. Перед иконой святителя Григория молятся о получении знаний, он является покровителем политиков и государственных деятелей, поэтому к святому обращаются за мудростью в принятии важных решений. Также святой Григорий - заступник всех мужчин, которые носят это имя.

По народным традициям в этот день по-особому делают уборку в доме - входную дверь окропляют святой водой, а в каждый угол кладут по монетке - чтобы был достаток. Также 12 марта принято печь круглый пирог - чтобы в отношениях в семье не было острых углов.

Что нельзя делать 12 марта

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - сквернословить, ругаться, думать о плохом.

По народным приметам не следует одалживать деньги - есть риск остаться без финансов, а также принимать подарки - за любую вещь нужно дать взамен хотя бы монетку. Также в этот день нельзя долго спать - весь год будет неудачным.

12 марта - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Григорий, Владимир, Александр, Иван, Дмитрий, Константин, Сергей.

Ранее мы публиковали православный календарь на март 2024 с праздниками по новому и по старому стилю.

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