12 июля в православной церкви вспоминают святых апостолов Петра и Павла. В народном календаре - Петров день. О традициях, что запрещено и что нужно сделать на праздник Петра и Павла, а также народные приметы этого дня - в материале.
12 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю
Апостолы Петр и Павел проповедовали православие, но были мало похожи между собой.
Петр походил из семьи простого рыбака и звали его на самом деле Симоном. Он тоже промышлял рыболовством, но встреча с Христом изменила его. Симон стал одним из 12 учеников Христа, а уже Иисус назвал его Петром, что в переводе с греческого значит "камень". Петр участвовал во многих важных событиях того времени и считается основателем христианской церкви и первым Папой Римским.
Павел был противоположностью Петра - он походил из богатой семьи, имел хорошее образование и был хорошим оратором. До встречи с Христом его звали Савл, и он вместе с фарисеями участвовал в гонениях на христиан. Но после знакомства с Иисусом кардинально поменял свои взгляды. Савл крестился, его нарекли Павлом, и он стал проповедником христианства.
Петр и Павел не пересекались в реальной жизни, но за свою веру были казнены в один день, поэтому и вспоминают их вместе. Позже мощи святых перевезли в Рим.
Апостолов Петра и Павла вспоминают 12 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) почитать святых будут 29 июня.
Народные приметы на 12 июля
Приметы дня говорят о погоде летом и зимой и урожае:
- дождь в этот день - будет хороший урожай;
- если накануне кукушка замолкла, а 12 июля начала куковать - будет поздняя зима;
- жара в этот день - к морозу на Рождество, а дождливый день - к холодному лету и прохладной зиме.
Считается, что, начиная с Петра и Павла, дни становятся все короче, а ночи - длиннее.
12 июля - что сегодня нельзя делать
На день Петра и Павла есть несколько запретов:
- нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами - это большой грех в праздник;
- запрещается брать и давать деньги в долг - к нищете;
- нельзя венчаться - можно только после Петрова дня;
- не следует купаться в водоемах.
Также в этот день запрещено пить крепкие алкогольные напитки - считается, что всю последующую жизнь можно провести под забором.
Что можно делать 12 июля
В этот день можно пойти в храм, если такой возможности нет, можно помолиться дома.
Святым Петру и Павлу можно молиться вместе и по отдельности. У них просят об исцелении от болезней, хорошем урожае, финансовом благополучии. Святой Петр считается покровителем рыбаков, к святому Павлу обращаются за помощью в обучении.
Ранее мы рассказывали, какие можно прочесть молитвы на Петра и Павла - о здоровье, семейном благополучии, от порчи.
В день Петра и Павла также принято приглашать близких в гости. Считается, чем больше яств в праздник на столе, тем благополучнее будет год. Главным блюдом должна быть рыба.
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