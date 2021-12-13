Шуба с красной рыбой - новый взгляд на традиционный салат, без которого не проходит ни один Новый год.

Новый год невозможно представить без елки, мандарин и сытных праздничных салатов. Селедка под шубой - одно из главных новогодних блюд. Классический рецепт шубы всем известен и уже многим надоел. Сделать привычное блюдо более праздничным поможет секретный ингредиент – красная рыба.

Ранее мы рассказывали, какие ещё салаты на Новый год можно приготовить дома.

Семга под шубой - рецепт салата

Семга слабосоленая - 200 г.

Яйцо - 4 шт.

Картофель - 2 шт.

Морковь - 2 шт.

Свекла крупная - 1 шт.

Майонез - 100 г.

Зелень для украшения.

Свеклу, морковь, картофель и яйца отварить до готовности. Свекла варится 1-1,5 часа, картофель и морковь 25 минут, яйца - 8 минут. Остудить, очистить все ингредиенты и натереть на крупной терке. Яичные белки и желтки натереть отдельно. Семгу нарезать мелким кубиком. Выложить салат слоями: рыба, яичный белок, майонез, картофель, морковь, майонез, свекла, майонез и желтки. Украсить салат рубленной зеленью.

Шуба по-царски с лососем и яблоком

Морковь - 400 г.

Картошка - 400 г.

Свекла - 400 г.

Яйца - 2 шт.

Лосось - 300 г.

Яблоко - 1 шт.

Майонез - 150 г.

Овощи и яйца отварить до готовности, почистить и натереть на крупной терке. Яблоко очистить от кожуры и семечек, натереть. Лосось порезать кубиками. Собрать салат в обратном от классического порядке: свекла, морковь, яблоко, картофель и яйцо. Каждый слой слегка смазать майонезом и сверху выложить лосось.

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Автор: Екатерина Пулатова