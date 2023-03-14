Твердый сыр в домашних условиях получается лучше, чем магазинный, и он точно натуральный.

Если вы по какой-то причине сомневаетесь в магазинном сыре, то приготовьте его сами дома. Тем более, что сделать это совсем несложно - из доступных ингредиентов и не нужно ждать месяцами, пока он дозреет. На приготовление у вас уйдет каких-то 15 минут, а в результате получится твердый сыр с дырками - мы проверяли.

Домашний твердый сыр с дырками

Домашний твердый сыр имеет плотную структуру и мягкий сливочный вкус. Для приготовления вам понадобятся:

творог - 1 кг;

молоко - 1 л;

яйца - 2 шт.;

масло сливочное - 100 г;

сода - 1 ч. л.;

соль - 1 ч. л.

Доведите молоко до кипения, добавьте творог. Нагревайте, пока молоко не свернется. Варите, постоянно помешивая, до получения мелкого плотного зерна. Отцедите сыворотку через марлю и хорошо отожмите массу - чтобы творожное зерно имело минимум влаги. Добавьте сливочное масло, вбейте яйца и посолите. Пробейте массу блендером до однородной консистенции. Добавьте соду и хорошо перемешайте.

Видео дня

Сода отвечает за образование дырок в сыре, но добавлять ее больше, чем указано в рецепте, не стоит - дырки больше не станут, а вкус испортится.

Сформируйте из полученной массы шар или же утрамбуйте в форму. Заверните (или затяните) в пищевую пленку и отправьте на холод. Снимите пленку с охлажденного домашнего твердого сыра.

Вас также могут заинтересовать новости: