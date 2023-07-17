Какой завтра праздник отмечают православные и главные запреты дня.

18 июля в православной церкви почитают святого Афанасия. В народе отмечают Афанасьев или Лунный день. О том, кем был Афанасий Афонский, в чем помогает святой, что запрещено делать на церковный праздник и народные приметы - рассказываем в материале.

18 июля 2023 - какой завтра церковный праздник и дата по новому стилю

Афанасий Афонский жил в X-XI веках, в Трапезунде. Он рано остался сиротой и его воспитывала монахиня. После того, как Афанасий получил образование в Константинополе, он начал преподавать. Позже принял монашество и поселился на Афоне. Там он начал объединять скиты и основал Великую Лавру. Под его руководством построили монастырь.

Позже Афанасий стал игуменом и завел в обители строгий порядок – не опаздывать на службу, не выходить из храма без причины, не разговаривать во врем богослужения. Под началом Афанасия монахи трудились в монастыре на общее благо - благодаря этому накапливали материальные ценности, строили храмы.

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От Бога у Афанасия был дар чудотворения - крестным знаменем он исцелял больных и выгонял нечисть. Погиб святой преподобный Афанасий Афонский вместе с другими монахами, когда поднялся на верхушку недостроенного храма, чтобы посмотреть на ход строительства. Церковь в тот момент обрушилась.

Святого Афанасия вспоминают 18 июля по юлианскому календарю. По новоюлианскому календарю (с 1 сентября 2023 года) почитать его будут 5 июля.

Народные приметы на 18 июля

Приметы этого дня связаны в основном с луной:

яркая луна - осень будет теплая и сухая;

месяц в зеленоватом свете - пойдет дождь;

радуга с утра - к дождю, а если днем - поднимется ветер;

на листьях клена появились капельки влаги - через два дня начнутся затяжные дожди.

В народном календаре 18 июля - праздник Луны, все обряды также были так или иначе связаны с луной.

18 июля - что сегодня нельзя делать

В этот день запрещается:

ссориться и скандалить;

лениться и бездельничать - это к нищете;

сплетничать;

печалиться и жаловаться на судьбу - можно проплакать еще год;

заниматься тяжелым физическим трудом, что-либо чинить, резать и брать в руки острые предметы - велик риск пораниться;

работать после обеда - все дела надо сделать в первой половине дня.

Также в этот день не советуют зашторивать окна на ночь - лунный свет принесет в дом удачу и хорошую энергетику.

Что можно делать 18 июля

На церковный праздник 18 июля можно помолиться святому Афанасию - его принято просить о мире, чтобы помог разрешить споры и недопонимания, а также исцеления от болезней.

Наши предки в этот день готовили выпечку в виде месяца и раздавали знакомым, чтобы привлечь в дом богатство и благополучие.

Ранее мы публиковали православный календарь на июль 2023 с праздниками по нынешнему и новому календарю.

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