19 марта 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Какой праздник 19 марта 2020
В этот день мир отмечает Международный день клиента и День абсолютно невероятных детей.
В США празднуют День «Давайте смеяться», День шоколадной карамели, День птицеводства, День заботливых компаний, в Италии, Испании и Португалии - День отца, в Финляндии - День равноправия, на Мальте - День святого Иосифа, в Сирии - День учителя, в Польше - День единства кашубов, в Ливии - Праздник победы над Каддафи.
Памятные даты 19 марта, годовщины и события
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В 1474 году в Венеции был принят закон об охране изобретений - первый в мире закон об охране авторского права.
В 1514 году Тристан да Кунья привез Папе Римскому в подарок от португальского короля индийского слона.
В 1831 году произошло первое ограбление банка в США. Английский иммигрант Эдвард Смит похитил из City Bank of New York (никакой связи со скандально известным ныне Bank of New York) 245 тысяч долларов - гигантскую по тем временам сумму. Вскоре преступника удалось схватить, он получил пять лет заключения в тюрьме Синг-Синг и вернул большую часть похищенного.
В 1927 году в штате Вашингтон мясник обнаружил в желудке цыпленка шесть самородков золота.
В 1953 году впервые по телевидению была показана церемония вручения «Оскара».
В 1955 году в Масаде (Израиль) археологами были обнаружены останки дворца Ирода.
Читайте такжеИменины в апреле: Дни ангела мужчин и женщин в этом месяцеВ 1958 году в Страсбурге открылось первое заседание Европарламента.
В 1964 году руководство фирмы IBM приняло решение о разработке и запуске в производство семейства ЭВМ System/360.
Какой сегодня церковный праздник
Православная церковь 19 марта чтит память святых равноапостольных императора Константина и его матери - царицы Елены. Они прославились не только своей благочестивой жизнью, справедливым царствованием и добрыми делами, но и тем, что, согласно преданию, нашли крест, на котором был распят Иисус Христос. В народе день называют Константиновы круги. Согласно поверьям, в этот день нужно очень бережно относиться к воде: раньше освящали колодцы и массово посещали бани, а также втаптывали снег возле колодцев, чтобы вода была вкуснее.
Что сегодня нельзя делать
Нельзя употреблять бранные слова, а также думать плохо о других. Не стоит сплетничать и выдумывать. Лучше отказаться в этот день от своих вредных привычек, например, курить и пить спиртное.
Приметы на 19 марта
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- с утра мороз - еще 40 утренников (утренних заморозков) пережить придется;
- слышен стук дятла - морозы затянутся;
- весь день мороз - лето будет жарким, засушливым;
- лед тонет в реках - год будет тяжелым, неурожайным и несчастливым.
19 марта именины
Именины у Аркадия, Феодора, Максима, Константина и Елены.