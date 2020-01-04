Меню на Рождество 2020: рождественские блюда

7 января заканчивается Филиппов пост, что означает щедрый стол и шумные рождественские песни – колядки.

Меню на Рождество, в отличие от постных блюд на Сочельник, должно быть разнообразным. Также христианам в этот день разрешается выпить алкоголя в разумных пределах.

Блюда на Рождество: каким должен быть праздничный стол

Празднование Рождества Христова в Украине и в мире считается одним из главных зимних и религиозных праздников. 7 января заканчивается Филиппов пост, что означает щедрый стол и шумные рождественские песни – колядки. Вместе с тем медики не советуют сразу браться за мясо или калорийные блюда, а лучше – с салатов на Рождество.

В меню рождественских блюд советуем добавить постные салаты на Рождество, которые подготовят вас к долгому застолью и не будут отягощать желудочно-кишечный тракт.

Салат со скумбрией

Для его приготовления вам понадобится 250-300 г копченой скумбрии, 5 шт. картофеля, 3 соленых огурца, 250 г зеленого горошка, зеленый лук и постный майонез.

Порежьте кубиками отварную картошку, почищенную скумбрию. Промойте горох и перемешайте все с постным майонезом. Для украшения салата возьмите зелень.

Салат с авокадо

Для этого салата возьмите листья салата, 2 авокадо, 2 огурца, 1 банку маслин, оливковое масло, укроп и соль (по вкусу).

Порванное листья салата выкладываем на тарелку, добавляем почищенный огурец и авокадо. Вместе с маслом перемешиваем ингредиенты. Для украшения возьмите оливки.

Оливье

Какое же украинское Рождество без оливье в меню? Впрочем, приготовить его тоже можно таким образом, чтобы не навредить желудочно-кишечному тракту.

Возьмите 4 шт. картофеля, 3 морковки, 1 банку зеленого горошка, 100 г морской капусты, 3 огурца, 8-10 оливок, лук, 250 мл постного майонеза. Куркума, перец, соль – по вкусу.

Перемешиваем нарезанный кубиками отварной картофель, морковь в большой миске. Оливки нарезаем кружочками, лук мелко шинкуем и ошпариваем. Добавляем лук и оливки в салатник.

Кроме того, оливье входит до 12 блюд на Рождество.