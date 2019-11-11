Рождественский пост 2019 – что можно и запрещено есть: календарь питания по дням
Рождественский пост - один из четырех многодневных постов в православии. Его еще называют Филиппов пост, поскольку заговенье на него обычно выпадает в день памяти святого апостола Филиппа - 27 ноября.
Целью этого поста является духовное очищение людей покаянием, молитвой и воздержанием в пище, что позволит им встречать Рождество с чистым сердцем и безгрешной душой.
Какого числа начинается Рождественский пост в 2019 году
Ежегодно Рождественский пост у православных начинается 28 ноября и заканчивается 6 января - в канун Рождества. Длится он ровно 40 дней и является последним в году многодневным постом. У католиков же этот пост начинается на 13 дней раньше, то есть с 15 ноября и завершается 24 декабря. Соответственно, Рождество они празднуют 25 декабря.
Меню Рождественского поста: что можно есть, а что – нет
Рождественский пост менее строгий, чем Великий и Успенский посты. По своей строгости он близок к Петрову посту.
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Так, в определенные дни этого поста можно есть рыбу, блюда с маслом, а по выходным даже выпить немного вина. Вместе с тем, в течение этих 40 дней строго запрещено употреблять продукты животного происхождения: яйца, молоко, мясо, сыр, сливочное масло и, соответственно, все производные от них. В некоторые дни рацион состоит только из не вареной пищи растительного происхождения (по-другому - сухоядение).
Основу постного стола в этот период составляют овощи, каши, бобовые и грибы.
Календарь питания Рождественского поста 2019-2020 по дням
28 ноября, четверг - вареная еда с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов
29 ноября, пятница - сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
30 ноября, суббота - вареная пища с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов
1 декабря, воскресенье - вареная пища с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов
2 декабря, понедельник - вареная пища без растительным масла: каши, супы, овощи, грибы
3 декабря, вторник - разрешается вареная пища с растительным маслом, рыба и немного вина
4 декабря, среда - Введение во храм Пресвятой Богородицы. По случаю праздника можно побаловать себя блюдами с растительным маслом, рыбой и вином
5 декабря, четверг - пища с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов
6 декабря, пятница - сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
7 декабря, суббота - вареная пища с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов, вино
8 декабря, воскресенье - вареная пища с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов, вино
9 декабря, понедельник - вареная пища без растительным масла: каши, супы, овощи, грибы
10 декабря, вторник - вареная пища с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов
11 грудня, среда - сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
12 января, четверг - вареная еда с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов
13 декабря, пятница - сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
14 декабря, суббота - вареная пища с маслом, блюда из рыбы и морепродуктов, вино
15 декабря, воскресенье - вареная пища с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов, вино
16 декабря, понедельник - вареная пища без растительного масла: каши, супы, овощи, грибы
17 декабря, вторник - вареная пища с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов
18 декабря, среда - сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
19 декабря, четверг - Святителя Николая. В праздник можно полакомиться вареной пищей с растительным маслом, блюдами из рыбы и морепродуктов, выпить немного вина
20 декабря, пятница - сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
21 декабря, суббота - вареная пища с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов, вино
22 декабря, воскресенье - вареная пища с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов, вино
23 декабря, понедельник - вареная пища без растительного масла: каши, супы, овощи, грибы
24 декабря, вторник - вареная пища с растительным маслом: каши, супы, тушеные овощи, грибы
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25 декабря, среда - сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
26 декабря, четверг - вареная еда с растительным маслом: каши, супы, тушеные овощи, грибы
27 декабря, пятница - сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
28 декабря, суббота - вареная пища с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов, вино
29 декабря, воскресенье - вареная пища с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов, вино
30 декабря, понедельник - вареная пища без растительного масла: каши, супы, овощи, грибы
31 декабря, вторник - вареная пища с растительным маслом: каши, супы, тушеные овощи, грибы
1 января, среда - сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
2 января, четверг - вареная пища без растительного масла: каши, супы, овощи, грибы
3 января, пятница - сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
4 января, суббота - вареная пища с растительным маслом: каши, супы, тушеные овощи, грибы
5 января, воскресенье - вареная пища с растительным маслом: каши, супы, тушеные овощи, грибы
6 января, понедельник - Сочельник. В канун Рождества следует соблюдать сухоядение: употреблять хлеб, воду, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед
Вечером 6 января с появлением первой звезды на небе, коротоая извещает о рождении Иисуса Христа, православные садятся за праздничную трапезу: к столу подают 12 постных блюд, первым из которых принято есть кутью. Кутья - это постная каша из пшеницы, риса или перловой крупы, сваренная на воде, сдобренная медом, изюмом, орехами, маком, сухофруктами или цукатами.
Как подготовиться и плавно войти в Рождественский пост
Чтобы ограничения в питании легче воспринялись организмом и не навредили самочувствию, следует придерживаться следующих рекомендаций:
- готовиться к посту за несколько недель. Продукты животного происхождения стоит исключать из рациона плавно, чтобы не вызвать у организма стресс из-за внезапного голодания;
- за день до начала поста очистить кишечник, чтобы запустились механизмы внутриклеточного питания. Людям, которые пренебрегают этим, будет сложнее подавлять свой аппетит, особенно в первые 2-3 дня;
- входить в пост со слабыми ограничениями, которые затем постепенно делать строже;
- уменьшенную калорийность пищи можно компенсировать увеличением размера порции, в первые дни можно также поэкспериментировать с режимом питания и есть чаще;
- между основными приемами пищи перекусывать фруктами и овощами, а вместо сока или компота пить воду.