Рождественский пост 2019 – что можно и запрещено есть: календарь питания по дням

Основу постного стола составляют овощи, каши, бобовые и грибы. В отдельные дни разрешается полакомиться рыбой и выпить вина.

Рождественский пост - один из четырех многодневных постов в православии. Его еще называют Филиппов пост, поскольку заговенье на него обычно выпадает в день памяти святого апостола Филиппа - 27 ноября.

Целью этого поста является духовное очищение людей покаянием, молитвой и воздержанием в пище, что позволит им встречать Рождество с чистым сердцем и безгрешной душой.

Какого числа начинается Рождественский пост в 2019 году

Ежегодно Рождественский пост у православных начинается 28 ноября и заканчивается 6 января - в канун Рождества. Длится он ровно 40 дней и является последним в году многодневным постом. У католиков же этот пост начинается на 13 дней раньше, то есть с 15 ноября и завершается 24 декабря. Соответственно, Рождество они празднуют 25 декабря.

Меню Рождественского поста: что можно есть, а что – нет

Рождественский пост менее строгий, чем Великий и Успенский посты. По своей строгости он близок к Петрову посту.

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Так, в определенные дни этого поста можно есть рыбу, блюда с маслом, а по выходным даже выпить немного вина. Вместе с тем, в течение этих 40 дней строго запрещено употреблять продукты животного происхождения: яйца, молоко, мясо, сыр, сливочное масло и, соответственно, все производные от них. В некоторые дни рацион состоит только из не вареной пищи растительного происхождения (по-другому - сухоядение).

Основу постного стола в этот период составляют овощи, каши, бобовые и грибы.

Календарь питания Рождественского поста 2019-2020 по дням

28 ноября, четверг - вареная еда с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов

29 ноября, пятница - сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

30 ноября, суббота - вареная пища с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов

1 декабря, воскресенье - вареная пища с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов

2 декабря, понедельник - вареная пища без растительным масла: каши, супы, овощи, грибы

3 декабря, вторник - разрешается вареная пища с растительным маслом, рыба и немного вина

4 декабря, среда - Введение во храм Пресвятой Богородицы. По случаю праздника можно побаловать себя блюдами с растительным маслом, рыбой и вином

5 декабря, четверг - пища с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов

6 декабря, пятница - сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

7 декабря, суббота - вареная пища с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов, вино

8 декабря, воскресенье - вареная пища с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов, вино

9 декабря, понедельник - вареная пища без растительным масла: каши, супы, овощи, грибы

10 декабря, вторник - вареная пища с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов

11 грудня, среда - сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

12 января, четверг - вареная еда с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов

13 декабря, пятница - сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

14 декабря, суббота - вареная пища с маслом, блюда из рыбы и морепродуктов, вино

15 декабря, воскресенье - вареная пища с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов, вино

16 декабря, понедельник - вареная пища без растительного масла: каши, супы, овощи, грибы

17 декабря, вторник - вареная пища с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов

18 декабря, среда - сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

19 декабря, четверг - Святителя Николая. В праздник можно полакомиться вареной пищей с растительным маслом, блюдами из рыбы и морепродуктов, выпить немного вина

20 декабря, пятница - сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

21 декабря, суббота - вареная пища с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов, вино

22 декабря, воскресенье - вареная пища с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов, вино

23 декабря, понедельник - вареная пища без растительного масла: каши, супы, овощи, грибы

24 декабря, вторник - вареная пища с растительным маслом: каши, супы, тушеные овощи, грибы

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25 декабря, среда - сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

26 декабря, четверг - вареная еда с растительным маслом: каши, супы, тушеные овощи, грибы

27 декабря, пятница - сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

28 декабря, суббота - вареная пища с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов, вино

29 декабря, воскресенье - вареная пища с растительным маслом, блюда из рыбы и морепродуктов, вино

30 декабря, понедельник - вареная пища без растительного масла: каши, супы, овощи, грибы

31 декабря, вторник - вареная пища с растительным маслом: каши, супы, тушеные овощи, грибы

1 января, среда - сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

2 января, четверг - вареная пища без растительного масла: каши, супы, овощи, грибы

3 января, пятница - сухоядение: хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

4 января, суббота - вареная пища с растительным маслом: каши, супы, тушеные овощи, грибы

5 января, воскресенье - вареная пища с растительным маслом: каши, супы, тушеные овощи, грибы

6 января, понедельник - Сочельник. В канун Рождества следует соблюдать сухоядение: употреблять хлеб, воду, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед

Вечером 6 января с появлением первой звезды на небе, коротоая извещает о рождении Иисуса Христа, православные садятся за праздничную трапезу: к столу подают 12 постных блюд, первым из которых принято есть кутью. Кутья - это постная каша из пшеницы, риса или перловой крупы, сваренная на воде, сдобренная медом, изюмом, орехами, маком, сухофруктами или цукатами.

Как подготовиться и плавно войти в Рождественский пост

Чтобы ограничения в питании легче воспринялись организмом и не навредили самочувствию, следует придерживаться следующих рекомендаций:

готовиться к посту за несколько недель. Продукты животного происхождения стоит исключать из рациона плавно, чтобы не вызвать у организма стресс из-за внезапного голодания;