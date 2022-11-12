Почему не получается крем из белков и как его приготовить с первого раза - узнайте в материале УНИАН.

Белковый крем многие из нас помнят еще с юных лет - именно его кондитеры использовали как начинку для трубочек или корзинок. Также белковый крем можно приготовить как украшение к торту, главное - соблюдать правила. УНИАН расскажет, как сделать белковый крем для бисквита или другой выпечки.

Ранее мы предлагали идеальный рецепт заварного крема для Наполеона или другой выпечки.

Как правильно взбить белки для крема - топ-5 основных нюансов

Белковый крем может быть двух видов:

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классический (из меренги);

со сливками или сливочным маслом.

Крем только из меренги идеально подходит для украшения, а вот тот, который сделан из сливок или сливочного масла, лучше использовать для скрепления коржей или выравнивания торта.

Существует несколько ошибок, которые допускают хозяйки во время приготовления белкового крема. Внимательно запоминайте их, чтобы не повторить и не испортить свой торт:

свежие домашние яйца - лучше дать им полежать дней 5, иначе белки взбиваться не будут, а крем останется жидким;

- лучше дать им полежать дней 5, иначе белки взбиваться не будут, а крем останется жидким; охлажденные яйца - плохо взбиваются, поэтому используйте яйца только комнатной температуры;

- плохо взбиваются, поэтому используйте яйца только комнатной температуры; желток и белок - разделять тщательно, не смешивая, если желток попадет в белки, то они нормально не взобьются;

- разделять тщательно, не смешивая, если желток попадет в белки, то они нормально не взобьются; мокрая посуда - емкость, где вы взбиваете белки, должна быть сухой, иначе ничего не получится;

- емкость, где вы взбиваете белки, должна быть сухой, иначе ничего не получится; мощность взбивания - использовать только миксер, постепенно увеличивая мощность и скорость.

Также учитывайте, что все ингредиенты для крема должны быть одинаковой температуры, иначе результат вас огорчит - крем не получится.

Как сделать белковый крем густым - кулинарные хитрости

Если после всех вышеперечисленных советов белковый крем все равно остался жидким, можно попробовать исправить ситуацию - оставить крем на 30 минут в холодильнике, а затем снова взбить. Если даже после этих манипуляций белковый крем остается жидким, приготовьте из него суфле - выбрасывать такой продукт не стоит.

Простой белковый крем - идеальный рецепт

белки - 100 гр;

сахар - 240 гр;

сливочное масло - 250 гр.

На водяной бане соединить белки и сахар, мешать смесь до тех пор, пока сахар полностью не растворится. Как только это произойдет, а масса достаточно нагреется, снять емкость с плиты и взбить массу миксером. Скорость нужно увеличивать постепенно - от малых оборотов до высоких. Постепенно добавлять масло по одной чайной ложке, не переставая взбивать. Так делать, пока масса не станет однородной, а затем использовать для торта.

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