Что делать, если заварной крем не загустеет, и как выбрать самый удачный рецепт - узнайте в материале УНИАН.

Заварной крем используется многими хозяйками для украшения десертов, также его можно добавлять в качестве начинки. Опытные хозяйки рассказывают секрет - если заварной крем не загустеет, значит, вы добавили мало муки или крахмала. Поставьте емкость с кремом на медленный огонь, досыпьте нужный ингредиент и помешивайте до готовности крема.

Густой заварной крем для "Наполеона" - классический рецепт

сахар - 150-200 гр;

мука - 50 гр;

ванильный сахар - 1 ч.л;

яйца - 2 шт;

молоко - 500 мл;

сливочное масло - 100 гр.

В кастрюлю выложить муку, сахар, ваниль и яйца, венчиком взбить до однородного состояния. Тонкой струйкой вливая молоко, помешивать смесь. Затем поставить кастрюлю на медленный огонь и варить крем, взбивая венчиком. Когда крем загустеет, убрать его с огня. В конце добавить размягченное масло и снова перемешать смесь венчиком. Оставить остывать при комнатной температуре.

Белковый заварной крем - рецепт простой смеси

сахар - 170 гр;

вода - 80 мл;

яичные белки - 2 шт;

соль - щепотка;

ванильный сахар - 1 ч.л;

лимонная кислота - 1\4 ч.л.

В кастрюлю высыпать сахар и влить воду, варить на сильном огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится. В отдельной емкости взбить белки в густую пену, добавить соль, ваниль и еще немного взбить. Когда закипит сахарный сироп, сделать огонь минимальным и всыпать лимонную кислоту, быстро перемешав крем. Взбивая белковую массу миксером, влить в нее сироп тонкой струйкой. Взбивать крем 7-10 минут до тех пор, пока он не станет идеально-белым и густым.

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Простой заварной крем без яиц

молоко - 500 мл;

сахар - 150-200 гр;

мука - 4 ст.л;

сливочное масло - 130 гр;

ванильный сахар - 1 ч.л.

В кастрюле смешать половину от указанного количества молока, сахар и муку. Оставшееся молоко вскипятить и влить в подготовленную смесь, взбивая ее венчиком. Поставить кастрюлю на средний огонь, помешивать, пока она не загустеет. Добавить масло и не прекращать взбивать крем. Снять с плиты, добавить ваниль и перемешать. Остудить крем при комнатной температуре.

Вкусный заварной крем - рецепт без масла

сахар - 150 гр;

яйца - 1 шт;

ванилин - щепотка;

мука - 2 ст.л;

молоко - 400 мл.

Взбить миксером сахар и яйца, добавить ванилин, муку, затем тщательно перемешать. Влить молоко и взбить массу венчиком или миксером. Поставить кастрюлю с кремом на средний огонь и, помешивая, довести до кипения. Сделать огонь минимальным и варить крем еще 2-3 минуты до загустения. Остудить при комнатной температуре.

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