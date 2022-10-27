Можно ли класть ножи в посудомойку и какие продукты нельзя ими резать - узнайте в материале УНИАН.

Ничто не может прослужить вечно, даже супердорогие кухонные ножи. Из-за неправильной эксплуатации удобный помощник любой хозяйки теряет не только привлекательный внешний вид, но и производительность - ржавеет или тупится. УНИАН расскажет, тупятся ли ножи от горячей воды и как продлить их срок службы на максимальное количество времени.

Ранее мы говорили о том, как заточить нож без точилки дома.

Почему ржавеет лезвие ножа или тупится острие - причины и варианты решения

Несмотря на то, что острый нож при покупке выглядит достаточно выносливым, это все равно хрупкий предмет, с которым нужно обращаться аккуратно. УНИАН собрал самые важные рекомендации, которые помогут вам сохранить ножи в идеальном рабочем состоянии.

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Не оставляйте ножи в раковине

Первый пункт - ответ на вопрос о том, почему нельзя мыть нож. Вернее, можно, но сразу - замачивать их или бросать в умывальнике запрещено категорически, даже если к ножам присохла еда. Все дело в том, что от длительного пребывания в воде на ножах из нержавеющей стали образуются пятна ржавчины. Именно поэтому опытные кулинары рекомендуют мыть их сразу, особенно, если вы резали что-нибудь кислое - от кислот тоже образуются пятна.

Не кладите в посудомойку - мойте руками

Можно ли мыть ножи в посудомоечной машине - нет. Ни в коем случае. Если вы поставите посудомойку на долгий цикл и положите внутрь нож, техника деформирует лезвие. Лезвие ножа из нержавейки затупится о механические детали, а керамическое изделие вообще может повредиться.

Именно поэтому очищайте ножи вручную под струей теплой воды, используя мягкую губку и немного моющего средства. Любые абразивные чистящие, в том числе сода, запрещены - ими можно быстро поцарапать лезвие.

Не режьте ножом то, что резать нельзя

Если вам интересно, что больше всего тупит нож, то УНИАН отвечает - кости. Птица, рыба и другие животные, которых вы хотите разделать, должны быть без костей. Если вы регулярно пытаетесь перерезать кости или сухожилия ножом, то будьте уверены - скоро он станет тупым. По этой же причине лучше не использовать нож для разделки замороженных кусков мяса или куриных голеней - либо нож затупится, либо от него отколется кусочек, что небезопасно в любом случае.

Используйте правильную технику нарезки

Во-первых, помните о том, что нож быстрее тупится, если бы как будто рубите им продукты. Идеальная техника нарезки - это когда нож скользит по продуктам. Вы не должны отрывать нож от разделочной доски - лучше слегка приподнимать его, а продукт подкладывать под лезвие.

Во-вторых, доски лучше использовать только деревянные или пластиковые. Несмотря на то, что керамические и стеклянные выглядят в кухонном интерьере просто отлично, они очень сильно тупят ножи.

Соблюдайте правила хранения ножей и ухода за ними

Ножи нужно хранить отдельно от вилок и ложек - игнорирование этого правила приведет к царапинам на лезвии. Если не получается выделить отдельную емкость для ножей, то используйте специальные чехлы или разделители в лотке со столовыми приборами.

Точить ножи оптимально один или два раза в год - не чаще. Все остальное время лезвие нужно лишь слегка править, так как совсем тупым ножом проще порезаться самому, чем порезать продукты. Правильный уход и бережное отношение к ножам - гарантия того, что они прослужат вам долгие годы.

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