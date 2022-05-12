Заточить нож без точилки можно как дома, так и в походных условиях.

Затупленный нож не только усложняет работу на кухне, но и может быть опасным. Если такой нож выскользнет из рук - для пальцев он всегда будет достаточно острым. УНИАН расскажет, как быстро и эффективно заточить нож дома или в полевых условиях, если у вас нет точилки.

Дно чашки или тарелки

Переверните фарфоровую посуду и найдите на дне белую шероховатую полосу. Она достаточно твердая для заточки ножа. Быстро проведите ножом по этой полосе несколько раз, затем ополосните нож водой.

Окно автомобиля

Нож можно заточить об край приоткрытого автомобильного окна. Также подойдет край любого неоправленного стекла - это прекрасный заменитель точильного камня. Достаточно несколько раз провести ножом по краю окна. Не волнуйтесь о царапинах - их на стекле не останется.

Пилочка для ногтей

Пилочку положите на твердую поверхность шероховатой стороной вверх. Придерживайте пилочку одной рукой, а второй проведите лезвием ножа по поверхности пилочки. Повторите несколько раз, пока лезвие не станет достаточно острым.

Камень

Для заточки ножа нужен гладкий и плоский камень. Проведите по камню от рукояти к кончику ножа несколько раз. Также лезвие ножа можно зажать между двумя гладкими камнями и с силой вытянуть. После такой процедуры нож нужно хорошо промыть и вытереть насухо.

Другой нож

Ножи можно точить друг об друга. Для этого строгающими движения проведите тупым ножом по поверхности острого ножа. Этот способ требует много времени и упорства.

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