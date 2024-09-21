Эксперт рассказал о самой важной части всего процесса варки яиц.

Сварить яйцо является не такой уж и сложной задачей, однако иногда оно не всегда получается идеальным и вкусным, как бы того хотелось. Поэтому эксперт, шеф-повар и директор по инновациям Американского яичного совета Нельсон Серрано-Базри рассказал для издания TastingTable обо всех тонкостях варки яиц для того, чтобы достичь лучших результатов.

Он отметил, что существует универсальный совет по варке яиц, а именно перед тем, как довести яйца до кипения, их нужно начать варить в холодной воде.

"Это уменьшает термический стресс для яйца, особенно для скорлупы, которая имеет тенденцию к растрескиванию. Этот метод позволяет яйцам постепенно нагреваться... и обеспечивает равномерное приготовление яйца от края к центру. Если вы бросите яйцо в кипящую воду, есть вероятность, что оно треснет о дно кастрюли", - заметил Серрано-Базри.

Далее он рассказал о самой важной части всего процесса варки яиц.

"Секрет постоянного достижения желаемой текстуры желтка заключается в выборе времени", - подчеркнул шеф-повар.

По словам эксперта, для этого нужно около 4-6 минут для яиц всмятку, 7-9 минут для яиц среднего размера и 10-12 минут для яиц вкрутую.

"Хороший способ вбить себе в голову эти временные рамки - запомнить, что максимальное время варки яйца - 12 минут, и уменьшать его на три-четыре минуты с каждым последующим видом яиц", - посоветовали в материале.

Самое главное в этом процессе - начать варить яйца в холодной воде и выставить таймер. Как только он сработает, вытащите яйца из кипятка и опустите их в холодную воду, чтобы они не продолжали вариться.

"Чтобы облегчить очистку, слегка разбейте яйцо сбоку миски или ложкой, чтобы вода могла попасть между скорлупой и яйцом. После того, как яйца полностью остынут и станут безопасными для обработки, вы можете продолжать чистить их", - рекомендуют в издании.

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