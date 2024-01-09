Известный шеф-повар Джейми Оливер рекомендовал приготовить оригинальный рецепт салата с кускусом.
"Думайте об этом салате с кускусом как об отправной точке, а не о постоянном рецепте. Используйте это как источник вдохновения, чтобы начать готовить кускус с вашими любимыми овощами или остатками пищи, чтобы создать уникальный и вкусный обед", — цитирует его Ехргеѕѕ.
По словам Оливера, готовится салат за 10 минут. Для него понадобится:
- кускус - 100 г;
- брокколи - 250 г;
- фета - 20 г.
Кус-кус залейте кипятком со щепоткой соли и оставьте на 5-10 минут. В это время брокколи поставьте в кипящую воду и варите 4 минуты, пока она не станет ярко-зеленой и более мягкой. После этого достаем на дуршлаг и оставляем на пару минут. Переходим к соусу. Для заправки салата надо взять:
- оливковое масло - 2 ст. л.
- апельсин - 1 шт.;
- чеснок - половина зубчика
- изюм - горсть;
- кедровые орехи - горсть;
- пучок свежей мяты - 15 г.
Чеснок надо измельчить, добавить к нему масло, сок апельсина, изюм и орехи. Мятой будем украшать.
Брокколи мелко нарезаем. Вилкой надо разрыхлить кускус. Половину добавляем к брокколи, а половину к заправке. Затем все вместе смешиваем. Добавьте фету и мяту перед подачей на стол.
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