Этот рецепт стоит использовать как источник вдохновения.

Известный шеф-повар Джейми Оливер рекомендовал приготовить оригинальный рецепт салата с кускусом.

"Думайте об этом салате с кускусом как об отправной точке, а не о постоянном рецепте. Используйте это как источник вдохновения, чтобы начать готовить кускус с вашими любимыми овощами или остатками пищи, чтобы создать уникальный и вкусный обед", — цитирует его Ехргеѕѕ.

По словам Оливера, готовится салат за 10 минут. Для него понадобится:

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кускус - 100 г;

брокколи - 250 г;

фета - 20 г.

Кус-кус залейте кипятком со щепоткой соли и оставьте на 5-10 минут. В это время брокколи поставьте в кипящую воду и варите 4 минуты, пока она не станет ярко-зеленой и более мягкой. После этого достаем на дуршлаг и оставляем на пару минут. Переходим к соусу. Для заправки салата надо взять:

оливковое масло - 2 ст. л.

апельсин - 1 шт.;

чеснок - половина зубчика

изюм - горсть;

кедровые орехи - горсть;

пучок свежей мяты - 15 г.

Чеснок надо измельчить, добавить к нему масло, сок апельсина, изюм и орехи. Мятой будем украшать.

Брокколи мелко нарезаем. Вилкой надо разрыхлить кускус. Половину добавляем к брокколи, а половину к заправке. Затем все вместе смешиваем. Добавьте фету и мяту перед подачей на стол.

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