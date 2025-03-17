Разбираемся, как правильно варить гречку, чтобы она не слипалась и не получалась размазней.

Казалось бы, что там готовить - гречку сварить. Увы, красивая рассыпчатая каша получается не у всех. И как же обидно, когда на выходе любимое блюдо - это каша-размазня. Давайте разберемся, в чем может быть ошибка и как готовить гречку правильно - какими должны быть пропорции крупы и воды и другие секреты.

Как варить гречку - пропорции крупы и воды

Начнем с пропорций, так как это важный момент.

Итак, чтобы приготовить рассыпчатую кашу нужно: на 1 стакан гречки взять 2-2,5 стакана воды.

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Чаще всего берут пропорцию 1:2, но если хотят, чтобы крупа разварилась чуть больше, то можно взять 2,5 стакана воды.

Как правильно варить гречку, чтобы получилась рассыпчатой

Еще один важный момент - в какую воду засыпать гречневую крупу. Запомните: если хотите кашу-размазню, то заливайте гречку холодной водой, но для рассыпчатой каши нужно, чтобы вода закипела.

И еще несколько моментов, как варить гречку:

перед тем, как приготовить гречку, ее следует промыть и, если она не обжарена, то просушить, а затем прокалить ее на сухой сковороде в течение 2 минут;

как уже говорили, отправлять крупу следует в кипящую и подсоленную воду;

варить гречку нужно на медленном огне, пока не испарится вся жидкость (вода или бульон), а после того как каша будет готова - оставить на плите "дойти" под крышкой на 5-10 минут;

затем перемешать и добавить сливочное масло или же вытопленное сало - согласно украинской поговорке "Гречневая каша любит сало".

Важно: не спешите перемешивать кашу - после того, как вы ее засыпали, нужно дождаться полного испарения воды и лишь потом можно перемешать. Тогда она получится рассыпчатой.

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