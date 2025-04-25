Яйца - классика завтраков, источник белка и один из самых универсальных продуктов.

Диетолог Андреа Соарес из Top Nutrition Coaching назвала один из лучших способов приготовления яиц, который сохраняет больше питательных веществ, передает Health Digest.

"Яйца - классика завтраков, источник белка и один из самых универсальных продуктов… Хотя яйца богаты питательными веществами, такими как белок, витамины группы B и полезные жиры, способ их приготовления может существенно повлиять на то, сколько этих полезностей усвоит организм", - говорится в публикации.

Чтобы получить максимум, диетолог советует использовать метод приготовления яиц кодлинг:

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"Это нежное приготовление яйца в горячей (но не кипящей) воде - что-то вроде тёплой ванны для яйца. Так как температура ниже, чем при других способах (например, жарке или варке вкрутую), это помогает сохранить чувствительные питательные вещества, такие как некоторые витамины группы B и антиоксиданты".

Кроме того, так как кодлинг не требует масла или сливочного жира, он снижает количество вредных жиров в блюде.

Также, по словам Соарес, кодлинг даёт более нежное и лёгкое яйцо, при котором белок схватывается, а желток остаётся жидким.

"К тому же жидкий желток может даже улучшить усвоение жирорастворимых витаминов (A, D, E и K), особенно если его сочетать с другими полезными жирами в блюде", - объяснила диетолог.

При этом она предупредила, что, если яйцо не полностью приготовлено, как при кодлинге существует небольшой риск сальмонеллы. Потому эксперт посоветовала использовать пастеризованные яйца, которые подвергаются легкой термической обработке для уничтожения бактерий.

Напомним, ранее УНИАН писал, как сварить идеальное яйцо-пашот.

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