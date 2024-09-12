Читайте на УНИАН, как лучше варить пельмени, чтоб они сохраняли форму и вкус.

Пельмени - это идеальный вариант быстрого обеда или ужина. Ассортимент вкусов позволяет этому блюду не приедаться. Однако, даже у него есть свои правила приготовления.

Как правильно варить пельмени

Всем известно, что в целом алгоритм того, как варить пельмени замороженные, выглядит примерно так:

доведите воду до кипения;

посолите;

бросьте пельмени в кипящую воду;

варите столько, сколько указано на пачке;

после того, как они всплывут и проварятся, дайте им немного постоять в воде;

слейте воду и выложите пельмени на тарелку.

Подают их с заправкой по своему вкусу. Это может быть соус, сметана или просто масло. Хотя это уже устоявшийся алгоритм, однако не все так однозначно с тем, что пельмени нужно кидать в кипящую воду.

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Пельмени кидать в кипящую воду или в холодную

Обычно пельмени кидают в кипящую воду, так как это поможет им сохранить форму и избежать прилипания во время варки. Кроме того, они быстрее приготовятся. Но есть и обратная сторона медали, почему нельзя бросать пельмени в кипящую воду.

Бросать пельмени в кипящую воду не рекомендуется, потому что их поверхность может прилипнуть к дну кастрюли или друг к другу, что может привести к тому, что они будут вариться неравномерно. В результате внутренняя часть пельменей будет недоваренной, а внешняя - переваренной. В итоге из-за этого они развалятся или потеряют форму.

Пельмени лучше добавлять по одному или несколько штук в кипящую воду, аккуратно опуская их ложкой или шумовкой. Также можно предварительно разморозить их и немного обвалять в муке перед варкой - это поможет им сохранить форму и предотвратить прилипание.

Используйте большую кастрюлю с достаточным количеством воды, чтобы пельмени имели достаточно места для варки без скучивания. Важно периодически помешивать ложкой, чтобы они не прилипли к дну кастрюли.

После приготовления пельмени рекомендуется обдать холодной водой, чтобы остановить процесс варки и сохранить текстуру.

Ранее УНИАН рассказывал, как приготовить жареные пельмени на сковороде.

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