Как рассчитать ИМТ для похудения - читайте ниже.

ИМТ - индекс массы тела, который показывает, соответствует ли вес человека его росту. Расчет по формуле ИМТ помогает понять, стоит ли человеку задуматься о похудении.

Ранее УНИАН рассказывал, как избавиться от жира за неделю, теперь же предлагаем вам узнать, зачем нужно рассчитывать ИМТ - калькулятор лишнего веса о многом способен рассказать.

Как рассчитать ИМТ - простая формула

Рассчитать ИМТ довольно легко. Вам нужно разделить массу тела на свой рост в квадрате (рост нужно считать в метрах).

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К примеру, если ваш рост составляет 180 сантиметров, а вес - 80 кг, то посчитать ИМТ вам нужно так:

80 / (1,8 * 1,8) = 24,69

Полученную цифру нужно сравнить с показателями ИМП - таблица рассчитана только для взрослых. Многие эксперты спорят о том, какая норма ИМТ у женщин и мужчин, а также есть ли отдельный ИМТ калькулятор для спортсменов.

Однако у ВОЗ есть рекомендация оценивать ИМТ по такой таблице:

если у вас получилась цифра 16 или менее - у вас выраженный дефицит массы тела;

цифра от 16 до 18,5 - у вас недостаточная масса тела;

цифра от 18,5 до 25 - ваш вес в пределах нормы;

цифра от 25 до 30 - возможна избыточная масса тела;

цифра от 30 до 35 - может быть ожирение I степени;

цифра от 35 до 40 - может быть ожирение II степени;

цифра от 40 до выше - возможно ожирение III степени.

Калькулятор ИМТ - что важно учитывать

Не стоит считатать показатели таблицы ИМТ главным и самым правильным мерилом. Калькулятор ИМТ не учитывает все параметры, такие как наличие мускулатуры или висцерального жира. А потому определять, стоит ли худеть по таблице ИМТ, не нужно. Это - примерные показатели, а о том, сколько кг вам нужно сбросить или же набрать, скажет только квалифицированный специалист.

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