ИМТ - индекс массы тела, который показывает, соответствует ли вес человека его росту. Расчет по формуле ИМТ помогает понять, стоит ли человеку задуматься о похудении.
Ранее УНИАН рассказывал, как избавиться от жира за неделю, теперь же предлагаем вам узнать, зачем нужно рассчитывать ИМТ - калькулятор лишнего веса о многом способен рассказать.
Как рассчитать ИМТ - простая формула
Рассчитать ИМТ довольно легко. Вам нужно разделить массу тела на свой рост в квадрате (рост нужно считать в метрах).
К примеру, если ваш рост составляет 180 сантиметров, а вес - 80 кг, то посчитать ИМТ вам нужно так:
80 / (1,8 * 1,8) = 24,69
Полученную цифру нужно сравнить с показателями ИМП - таблица рассчитана только для взрослых. Многие эксперты спорят о том, какая норма ИМТ у женщин и мужчин, а также есть ли отдельный ИМТ калькулятор для спортсменов.
Однако у ВОЗ есть рекомендация оценивать ИМТ по такой таблице:
- если у вас получилась цифра 16 или менее - у вас выраженный дефицит массы тела;
- цифра от 16 до 18,5 - у вас недостаточная масса тела;
- цифра от 18,5 до 25 - ваш вес в пределах нормы;
- цифра от 25 до 30 - возможна избыточная масса тела;
- цифра от 30 до 35 - может быть ожирение I степени;
- цифра от 35 до 40 - может быть ожирение II степени;
- цифра от 40 до выше - возможно ожирение III степени.
Калькулятор ИМТ - что важно учитывать
Не стоит считатать показатели таблицы ИМТ главным и самым правильным мерилом. Калькулятор ИМТ не учитывает все параметры, такие как наличие мускулатуры или висцерального жира. А потому определять, стоит ли худеть по таблице ИМТ, не нужно. Это - примерные показатели, а о том, сколько кг вам нужно сбросить или же набрать, скажет только квалифицированный специалист.