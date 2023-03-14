Многие хотят сбросить лишний вес, ведь весной приходит время снимать куртки, за которыми зимой можно было спрятать животик.

С наступлением весны многие задумались, как быстро похудеть без вреда для организма. Размышляя о том, как сбросить вес, важно учитывать несколько важных моментов. Экстренное похудение не всегда бывает полезным, а потому стоит отнестись к борьбе с лишними килограммами ответственно.

Ранее УНИАН уже рассказывал, какие они - лекарства, которые не лечат, теперь же предлагаем вам узнать, как похудеть за неделю и быстро избавиться от животика.

Правильное питание - залог удачного похудения

Чтобы узнать, как похудеть на 10 кг, стоит понять, что все зависит от питания. Если вы не начнете следить за тем, что едите, вы никогда не сможете похудеть в животе. Для начала стоит отказаться от постоянных перекусов. Бутерброды, булочки и просто чаепитие с печеньем - главные враги похудения.

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Завтракайте, обедайте и ужинайте - от этих приемов пищи отказываться не стоит. А вот о полдниках и других "промежуточных" приемах пищи лучше забыть. Так вы сможете быстро избавиться от лишнего веса и с радостью расскажете друзьям, как похудеть в любом возрасте.

Добавьте в свой рацион полезные продукты, не забывайте о нежирном мясе, яйцах, орехах, овощах и фруктах. Чтобы было проще внести все это в свой рацион, составляйте меню на несколько дней и заранее планируйте покупку продуктов, так вы сможете избежать соблазнов "перехватить" что-то на улице. Ведь вы будете знать, что дома вас ждут уже приготовленные полезные блюда.

Откажитесь от снеков, фаст-фуда и жирной пищи. Вместо всего этого вы можете делать себе полезные закуски, такие как гуакамоле, хумус или просто нарезку сочных и хрустящих овощей. Отказ от жирных и соленых закусок поможет вам быстро сбросить вес. Благодаря этим правилам вы больше никогда не будете думать о том, как похудеть в лице, ведь отечность уйдет сама по себе.

Движение и активность - худеть лежа не получится

Если вы начнете двигаться и то вам не нужно будет волноваться о том, как похудеть в ляшках. Диетологи советуют:

начать больше ходить пешком;

отказаться от лифта;

не пользоваться общественным транспортом;

прогуливаться в парке вместо того, чтобы лежать на диване.

Выходите на работу немного раньше и отправляйтесь пешком - так вы сможете похудеть за неделю на 5 кг, если добавите в свою жизнь физические нагрузки.

Займитесь йогой, бачатой или пилатесом. Делайте кардиотренировки или займитесь своей растяжкой, на YouTube есть масса видеоуроков, с ними вы сможете сжигать жир и даже не тратиться на спортзал. Не стоит думать, что похудеть за месяц или неделю сложно. Главное - не верьте экстремальным советам, голодать и пить "волшебные таблетки" точно не стоит.

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