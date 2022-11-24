Бытует мнение, что матовая и глянцевая стороны фольги обладают различными свойствами.

На кулинарных форумах нередко можно встретить вопросы о том, какой стороной фольги накрывать противень или какой стороной класть фольгу, чтобы не пригорало. Есть ли разница между матовой и глянцевой поверхностью фольги на самом деле? Давайте разбираться.

Разные поверхности у фольги получаются в результате технологического процесса. Алюминий раскатывается в тонкие листы фольги металлическими валами. Именно в результате этого процесса одна сторона фольги полируется до блеска, а другая остаётся матовой.

Какой стороной на противень положить фольгу

В сети обычно рекомендуют заворачивать продукты для запекания так, чтобы матовая сторона оказалась снаружи. Бытует мнение, что таким образом матовая сторона не будет отражать тепло и продукты запекутся быстрее.

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На самом же деле не имеет значения, какой стороной класть фольгу: матовой или глянцевой. Конечный продукт по вкусовым качествам будет одинаковым и в первом и во втором случае.

Не имеет значения, какой стороной класть фольгу при запекании картошки или какой стороной фольги запекать бисквит. Важно лишь то, насколько плотно завернуты продукты в фольге: слой воздуха между фольгой и продуктами может уменьшить температуру пространства внутри фольги и тем самым увеличить время готовки.

Отметим, что существует специальная фольга для запекания в духовке. На одну из ее сторон нанесено специальное антипригарное покрытие. Обычно эта сторона матовая и имеет специальную пометку от производителя.

Какая сторона фольги держит холод?

Напомним, что глянцевая сторона фольги частично отражает свет и тепло, а матовая - наоборот, поглощает тепло. Таким образом, если блюдо должно оставаться холодным, оберните его глянцевой стороной наружу. Если же вы хотите дольше сохранить блюдо теплым, оберните его глянцевой стороной внутрь.

Однако при высокой температуре - во время запекания в духовке - эти различия не имеют никакого значения.

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