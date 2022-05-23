Многие владельцы верят в ложные мифы о кошках и допускают серьезные ошибки в воспитании животного.

Люди обожают кошек и посвящают множество произведений культуры этим милым существам. Но психология и поведение кошек часто являются загадкой даже для владельцев животных. Нередко мы неправильно оцениваем действия кошек и этим можем навредить животному. УНИАН назвал 10 мифов о кошках, в которые надо перестать верить.

Перед стерилизацией кошке нужно родить

Этот миф иногда распространяют недобросовестные ветеринары, поскольку у рожавшей кошки органы крупнее и её легче стерилизовать. Беременность и роды не несут никакой пользы для кошки. Они изнашивают организм животного, усугубляют хронические болезни и сокращают жизнь кошек. Не говоря уже о том, что потомство нужно куда-то девать.

Международная организация защиты животных рекомендует стерилизовать кошек, как только им исполнится 6-7 месяцев. Стерилизация кошки значительно уменьшает риск рака молочных желез. Стерилизованные кошки живут на 39% дольше, а кастрированные коты - на 62% дольше.

Кошки всегда приземляются на лапы

Этот миф может серьезно навредить вашему животному. На самом деле кошки не всегда приземляются на ноги, особенно когда прыжок незапланированный. Не проверяйте это на практике - просто поверьте.

Коты могут мстить хозяевам

Многие хозяева ругают питомца или злятся на него, если он гадит или царапает вещи в неположенном месте. Но животное не осознает вреда своих поступков и ничего не делает "назло". Концепция мести слишком сложная для кошачьего мозга. Обижаться на кота абсолютно бесполезно, ведь он руководствуется лишь инстинктами - царапает когти и гадит там, где ему наиболее комфортно.

Кошку невозможно дрессировать

Кошки поддаются дрессировке труднее, чем собаки, но научить их простым командам всё же можно. Многие коты как минимум знают свое имя и понимают команду "нельзя".

Если кошку ткнуть в место, где она нагадила, то она перевоспитается

Такой метод воспитания совершенно бесполезен. Кошка не способна понять, за что её ругают. Таким способом вы лишь напугаете и обидите животное. Если кот ходит в туалет мимо лотка - попробуйте переставить лоток в другое место или поменяйте наполнитель. Также в лоток можно положить кусок бумаги, промоченный в кошачьей моче.

Коты могут есть человеческую еду

Кошка действительно может прожить до 15 лет, питаясь человеческой едой. А может и не прожить, если ей не повезет. В человеческой еде нет всех микроэлементов и витаминов, которые нужны животному. Каши и овощи для хищника бесполезны, а шоколад, лук, орехи, тесто и многие другие продукты очень вредны.

Кошки не могут жить в квартире - им обязательно нужно гулять

Многие люди приписывают кошкам человеческие переживания и считают, что коту плохо сидеть взаперти и ему надо гулять. На самом деле домашние кошки не имеют потребности в прогулках, хоть иногда могут пытаться убежать из любопытства.

Квартирные кошки прекрасно чувствуют себя без прогулок и живут дольше своих гуляющих сородичей. На улице кошка может подхватить инфекцию, подраться с другими котами или собаками, попасть под машину или потеряться.

Котам полезно молоко

Многие кошки любят молоко, но пользы оно животным почти не приносит. А некоторые животные могут иметь аллергию на молоко и проблемы с пищеварением. Котятам коровье молоко также лучше не давать. В крайнем случае можно заменить козьим.

Домашнюю кошку можно не прививать

Прививать нужно даже тех животных, которые не выходят из квартиры. Хозяин может принести заболевание с улицы на обуви и одежде.Таким образом кота можно заразить, к примеру, калицивирозом, который почти в 70% заканчивается смертью животного.

Пухлый кот - это очень мило

Лишний вес для котов - это огромная нагрузка на кости и внутренние органы животного. Это серьезная проблема, которая угрожает жизни животного. Кота с лишним весом нужно перевести на менее калорийный корм или больше играть с ним.

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