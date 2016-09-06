В Умани полицейские нашли грабителя под столом в кабинете руководителя прокуратуры

18:56, 06 сентября 2016
Происшествия
3167 0

В городе Умань Черкасской области правоохранители задержали вора, который пытался ограбить кабинет руководителя Уманской местной прокуратуры.

Фото УНІАН

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления полиции охраны в Черкасской области, вора задержали в ночь на 6 сентября на месте совершения преступления.

Вор, выбравшись на второй этаж прокуратуры по решетке и кондиционеру, открыл окно кабинета и проник в помещение прокуратуры и служебного кабинета руководителя прокуратуры. В результате его действий сработали датчики сигнализации и передали сигнал «тревоги» на пульт централизованного наблюдения.

Читайте такжеВ Киеве грабитель, убегая с места преступления, погиб под колесами микроавтобуса (фото)

Во время осмотра помещения группа реагирования в служебном кабинете прокурора обнаружила открытый сейф и разбросанные по полу бумаги. Сам вор прятался под столом.

Злоумышленник был одет в черную спецодежду, также у него были обнаружены медицинская маска и сумка с целым арсеналом воровского орудия (отмычки, отвертки, устройство для резки пластика, сменную чистую одежду).

Задержанный оказался 40-летним местным жителем, который ранее уже был судим за кражи.

По данному факту следственным отделом Уманского отдела Национальной полиции открыто уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter