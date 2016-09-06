В Умани полицейские нашли грабителя под столом в кабинете руководителя прокуратуры

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления полиции охраны в Черкасской области, вора задержали в ночь на 6 сентября на месте совершения преступления.

Вор, выбравшись на второй этаж прокуратуры по решетке и кондиционеру, открыл окно кабинета и проник в помещение прокуратуры и служебного кабинета руководителя прокуратуры. В результате его действий сработали датчики сигнализации и передали сигнал «тревоги» на пульт централизованного наблюдения.

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Во время осмотра помещения группа реагирования в служебном кабинете прокурора обнаружила открытый сейф и разбросанные по полу бумаги. Сам вор прятался под столом.

Злоумышленник был одет в черную спецодежду, также у него были обнаружены медицинская маска и сумка с целым арсеналом воровского орудия (отмычки, отвертки, устройство для резки пластика, сменную чистую одежду).

Задержанный оказался 40-летним местным жителем, который ранее уже был судим за кражи.

По данному факту следственным отделом Уманского отдела Национальной полиции открыто уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.