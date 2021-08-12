Джанкарло Эспозито посетит столицу Украины 4 и 5 сентября.

Актер Джанкарло Эспозито, сыгравший наркобарона Густаво Фринга в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу", а также исполнивший роль антагониста в грядущем экшене Far Cry 6, приедет в Киев на Comic Con.

Звездный гость посетит фестиваль 4 и 5 сентября. Джанкарло проведет QA-сессию на главной сцене, пообщается с посетителями, а также примет участие в фото- и автограф-сессиях, сообщили организаторы.

Мероприятие Comic Con Ukraine 2021 пройдет на арт-заводе Платформа.

Трейлер Far Cry 6

Far Cry 6 - коротко об игре

Far Cry 6 с участием Джанкарло Эспозито выйдет на ПК и консоли 10 октября 2021 года. В игре актер исполнил роль диктатора Антона Кастильо, который правит вымышленной тропической страной Яра. Игроку нужно будет перевоплотиться в роль Дани Рохаса и примкнуть к протестному движению, чтобы уничтожить режим Кастильо.

Ранее Джанкарло рассказывал о трудностях, которые он испытал в процессе работы над игрой. В частности, на съемках практически не было декораций, поэтому многое актеру приходилось додумывать самостоятельно.

Автор: Сергей Коршунов