Звезда сериала "Во все тяжкие" принял участие в создании "масштабной" видеоигры

Подробности об игре Джанкарло Эспозито не раскрыл.

Джанкарло Эспозито, который исполнил роль Густаво Фринга в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу", рассказал, что принял участие в создании крупной видеоигры.

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"Игра, в создании которой я поучаствовал, будет масштабной. Больше я сказать не могу", - отметил он в интервью Collider.

Актер признался, что во время работы над игрой он испытывал некоторые трудности, поскольку на съемках практически не было декораций, поэтому многое пришлось додумывать самостоятельно.

СМИ и инсайдеры предполагают, что Эспозито мог работать над одним из проектов Ubisoft или Microsoft, чьи крупные презентации должны состояться в июле.

Напомним, актер Норман Ридус, который сыграл Сэма Бриджеса в игре Хидео Кодзимы Death Stranding, рассказал, что ведет переговоры об участии в следующем проекте геймдизайнера.

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