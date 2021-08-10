Учеников ждут ролевые квесты, полноценное питание, ведьмачий костюм и проживание в комнатах на 3-5 человек без санузлов.

В Польше при поддержке студии CD Projekt RED открыли "Школу ведьмаков" – ролевой квест, участники которого 3 дня будут жить в старинном замке, обучаться фехтованию, стрельбе из лука и алхимии, выслеживать монстров и многое другое.

Об этом разработчики The Witcher 3: Wild Hunt сообщили на странице игры в Твиттере.

По словам организаторов, ученики "Школы ведьмаков" будут не только жить, есть и тренироваться в Мошненском замке, но и встретят знаменитых героев из книг и игр о Ведьмаке. Среди них будут такие персонажи, как Филиппа Эйльхарт, Весемир, Гюнтер о’Дим и другие.

В стоимость стандартного билета в "Школу ведьмаков" (2250 злотых или $576) входит:

Одно место в комнате на 3-5 человек (санузел в коридоре);

Полноценное питание (завтраки и ужины);

Базовый костюм ученика ведьмака, который можно вернуть или выкупить по окончании обучения;

Медальон ведьмака;

Занятия по фехтованию, стрельбе из лука, алхимии, медитации и тд.

Возможность сшить собственное кожаное снаряжение;

Приключение в сеттинге "Ведьмака".

Доплатив за Deluxe-билет, участник получит все то же самое с одним отличием – санузел будет находиться в комнате. Также организаторы предусмотрели одноместные и двухместные номера, однако цена за такие билеты доходит до $1280.

За один раз "Школа ведьмака" может принять только 128 учеников.

Автор: Сергей Коршунов