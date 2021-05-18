«Кровная вражда: Ведьмак. Истории» выйдет Android-устройствах 17 июня.

Ролевая игра с элементами ККИ «Кровная вражда: Ведьмак. Истории» выйдет 17 июня на Android. Первые несколько часов сюжетной кампании можно будет сыграть бесплатно.

Об этом разработчики из студии CD Projekt RED сообщили в Твиттере.

В прошлом году «Кровная вражда: Ведьмак. Истории» вышла на iOS, где за нее просят $9,99. Сколько будет стоить игра на Android-смартфонах – неизвестно.

Трейлер «Кровная вражда: Ведьмак. Истории»

Подробней об игре «Кровная вражда: Ведьмак. Истории»

«Кровная вражда» – это традиционная изометрическая ролевая игра с исследованием локаций, диалогами и сюжетными развилками. Ее отличительной особенностью являются сражения, построенные на измененной механике карточной коллекционной игры «Гвинт».

По сюжету Мэва, королева Лирии и Ривии, после предательства родного сына отправляется в изгнание. Занимаясь партизанской деятельностью, она собирает силы, для того, чтобы вернуть корону и остановить вторжение Нильфгаарда.

С Мэвой Геральт пересекался в книгах. И этот эпизод отражен в игре.

Изначально игру выпустили в 2018 году на ПК, PS4 и Xbox One. Она получила положительные отзывы и оценки от 80 до 85 на агрегаторе Metacritic. В 2020 году «Кровную вражду» выпустили на Nintendo Switch.

Напомним, в этом месяце студия празднует десятилетие «Ведьмака 2». В честь этого в GOG началась распродажа всех игр серии.

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Автор: Сергей Коршунов