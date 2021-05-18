Игра о приключениях королевы Мэвы, с которой Геральт пересекался в книгах / фото CDPR
Ролевая игра с элементами ККИ «Кровная вражда: Ведьмак. Истории» выйдет 17 июня на Android. Первые несколько часов сюжетной кампании можно будет сыграть бесплатно.
Об этом разработчики из студии CD Projekt RED сообщили в Твиттере.
В прошлом году «Кровная вражда: Ведьмак. Истории» вышла на iOS, где за нее просят $9,99. Сколько будет стоить игра на Android-смартфонах – неизвестно.
Трейлер «Кровная вражда: Ведьмак. Истории»
Подробней об игре «Кровная вражда: Ведьмак. Истории»
- «Кровная вражда» – это традиционная изометрическая ролевая игра с исследованием локаций, диалогами и сюжетными развилками. Ее отличительной особенностью являются сражения, построенные на измененной механике карточной коллекционной игры «Гвинт».
- По сюжету Мэва, королева Лирии и Ривии, после предательства родного сына отправляется в изгнание. Занимаясь партизанской деятельностью, она собирает силы, для того, чтобы вернуть корону и остановить вторжение Нильфгаарда.
- С Мэвой Геральт пересекался в книгах. И этот эпизод отражен в игре.
- Изначально игру выпустили в 2018 году на ПК, PS4 и Xbox One. Она получила положительные отзывы и оценки от 80 до 85 на агрегаторе Metacritic. В 2020 году «Кровную вражду» выпустили на Nintendo Switch.
Напомним, в этом месяце студия празднует десятилетие «Ведьмака 2». В честь этого в GOG началась распродажа всех игр серии.