Uncharted
● Uncharted от студии Naughty Dog – это образцовый экшен в лучших традициях голливудских блокбастеров, рассказывающий о приключениях харизматичного искателя сокровищ Нейтана Дрейка. Главной особенностью серии стали напряженные перестрелки, уместные шутки главного героя и умопомрачительные экшен сцены. По зрелищности все части Uncharted могут заткнуть за пояс любой боевик. Да что и говорить, если уже Голливуд черпает идеи у игры. Так режиссер "Миссии Невыполнимой 5" признался, что придумал сцену, где Том Круз держится руками за взлетающий самолет, под впечатлением от похожей сцены в Uncharted 3. И стоит ли напоминать, что в итоге по мотивам игры решили снять фильм с Томом Холландом ("Человек-Паук") и Марком Уолбергом ("Отступники") в главных ролях.