Неотъемлемой частью жизни любого человека являются игры. Настольные, спортивные, любовные и виртуальные. Последние играют важнейшую роль в цифровую эпоху. Согласно недавнему отчету исследовательской компании DFC Intelligence в мире уже более 3 миллиардов геймеров – свыше трети населения планеты!

В видеоиграх люди общаются друг с другом, посещают концерты, смотрят фильмы и, собственно, развлекаются. И конечно же, главной игровой станцией вот уже четверть века остается PlayStation.

Спустя четыре месяца после выхода PlayStation 5, мы решили вспомнить, какой путь прошла компания, взглянуть на культовые игры прошлых лет и сравнить их с хитами консоли нового поколения.
PlayStation
С момента своего появления в 1994 году PlayStation перевернула мир видеоигр. Тогда и началась самая масштабная революция в индустрии – переход игр от 2D к полноценному 3D. Этому способствовал отказ от картриджей в пользу CD-дисков – еще одной разработки Sony. Благодаря большому объему памяти дисков, разработчики могли добавлять в игры полноценную озвучку, качественную музыку и видеоролики, что давало огромное пространство для творчества.
Создавать 3D-революцию в играх помогал также 32-битний процессор MIPS с частотой 33.9 МГц, установленный в PS1. Точно таким же, но с мерами защиты от радиации был оснащен зонд New Horizons, который отправил на Землю первые снимки Плутона. И раз уж на такое был способен старенький MIPS, только представьте, что может PlayStation 5, на борту которой установлен восьмиядерный процессор AMD с частотой 3.5 ГГц.
Культовые игры первой PlayStation
Crash Bandicoot

● В 90-е PlayStation была новичком на консольном рынке. По традиции тех лет бренд нуждался в собственном талисмане – как Марио у Nintendo и Соник у SEGA. Таким маскотом для PS1 должен был стать Человек-Полигон. Этот персонаж, состоящий из многоугольников, был призван демонстрировать 3D-возможности новоиспеченной приставки.
Но в дело вмешался "отец" PlayStation Кэн Кутараги. Ему решительно не понравился дизайн, и от идеи пришлось отказаться. В итоге талисманом консоли, пусть и неофициальным, стал герой платформера Crash Bandicoot – юркий зверек Крэш, который спасает свою подругу из лап злого доктора Нео Кортекса. Игра вышла в 1996 году и произвела настоящий фуррор, став бестселлером в США и Японии. И хоть идея маскотов ушла в прошлое, но Крэш так и остался любимчиком миллионов поклонников по всему миру.



● На PlayStation 5 история серии продолжилась. Благодаря невероятной мощи современной консоли Crash Bandicoot 4: It's About Time выдает потрясающую картинку в разрешении 4К с частотой обновления 60 кадров в секунду. Здесь Крэш не растерял былой задор, напротив, благодаря предметам из альтернативных измерений, возможностям бегать по потолку и другим нетривиальным механикам, игра может бросить вызов даже бывалым геймерам.

DualShock
Ощущения от игрового мира:
эволюция геймпадов PlayStation
В 1997 году на свет появился DualShock – самый продаваемый геймпад всех времен, получивший премию Эмми за "разработку периферии и влияние, оказанное на технологию игровых контроллеров". Внешне DualShock почти не отличался от своего предшественника, но имел одну революционную идею, которую позже скопируют все производители приставок – вибрацию. Это был новый способ обратной связи – теперь вы могли не просто управлять персонажами на экране, но и ощущать происходящее физически. Эта функция вышла на новый уровень благодаря улучшенной тактильной отдаче в геймпаде DualSense на PlayStation 5.
Gran Turismo

● Первой игрой, полностью поддерживающей геймпад DualShock стала Gran Turismo – лучшая гонка за всю историю по версии экспертов Top Gear. Она разошлась тиражом в 10 миллионов копий, а шведская группа The Cardigans назвала свой альбом в честь Gran Turismo. Фанаты же полюбили ее, как один из самых правдоподобных автосимуляторов с реалистичной физической моделью, точно воссозданными трассами и огромным парком первоклассных машин, которые нужно открыть – ведь уже тогда в игре был режим карьеры.




● Новая номерная часть серии, Gran Turismo 7, как ожидается, выйдет на PlayStation 5 в 2022 году. Она сможет похвастаться невероятной детализацией и реалистичными отражениями благодаря применению технологии трассировки лучей. С помощью тактильной отдачи геймпада DualSense игроки физически прочувствуют каждый камешек на дороге, а адаптивные триггеры передадут работу ABS и другие тонкости управления автомобилем.

Final Fantasy VII

● Final Fantasy VII – самая культовая часть серии. Считается, что именно она популяризировала жанр японских RPG на Западе. Это был колоссального масштаба проект в декорациях антиутопии, поднимающий темы экотерроризма и борьбы с корпорациями. Сюжет был настолько огромен, что игра продавалась на 4-х дисках. FFVII ждал большой успех, а по ее мотивам было сделано несколько спин-оффов, сериал и полнометражный анимационный фильм. Не менее культовыми стали и персонажи игры. К примеру, Сефирот даже спустя годы считается одним из лучших злодеев в видеоиграх.



● Улучшенная версия ремейка Final Fantasy VII, созданная теми же авторами, будет доступна на PS5 уже 10 июня. Игра обзаведется современной графикой, улучшенными текстурами и фоторежимом, что соответствует нынешним трендам гейминдустрии. При этом переиздание вместит в себя только треть оригинала – настолько масштабным получился ремейк. Вторая часть обновленной Final Fantasy VII также выйдет на PS5.
Resident Evil

● Один из лучших хорроров своего времени, который обратил ограничения железа тех лет в достоинство, сделав камеру статичной. Исследуя особняк, кишащий мутантами и зомби, игроки судорожно гадали, какая опасность поджидает их за очередным поворотом. Resident Evil вошел в сотню величайших игр всех времен по версии издания Time и зародил целую франшизу как игровых, так и киноблокбастеров.

● Восьмая часть серии с подзаголовком Village выйдет этой весной на
PlayStation 5. Уже сейчас пользователи консоли могут окунуться в атмосферу нового хоррора, опробовав бесплатную демоверсию под названием Maiden. В ней предстоит познакомиться с уже ставшей знаменитой леди Димитреску.
PlayStation 2
Вторая PlayStation вышла ровно 21 год назад. Она стала официально самой популярной игровой консолью в истории с тиражом в 155 миллионов устройств. Такому ажиотажу способствовало несколько факторов. От совершенно безумных рекламных роликов, снятых самим Дэвидом Линчем до полной обратной совместимости с играми от оригинальной PlayStation.
Компания не останавливалась на достигнутом, выпустив также телевизор со встроенной PS2, портативную PSP и "прокачанную" версию под названием PSX с функциональностью цифрового видеорекордера. Однако главным фактором успеха по-прежнему были отличные игры.
Культовые игры PlayStation 2
Ratchet & Clank

● Смесь платформера и шутера о приключениях ломбакса Рэтчета и робота Кланка увлекала интересным сюжетом, отличным юмором и богатым арсеналом необычных гаджетов. Но в первую очередь игра поражала анимациями и графикой. В 2002 году по картинке Ratchet & Clank не уступал анимационным фильмам. Успех был гарантирован, а серия разрослась во франшизу из 14 игр.
● Новая часть Ratchet & Clank с подзаголовком Rift Apart выходит этим летом на PlayStation 5. В ней герои будут путешествовать по альтернативным измерениям. Особенностью игры станет бесшовный мир, где игроки смогут мгновенно попадать через порталы в другие локации. Отсутствие загрузок при таких "прыжках" обеспечит сверхскоростной накопитель SSD с уникальным чипом-декодером в новой консоли.
Devil May Cry

● Devil May Cry задумывалась как четвертая часть Resident Evil, но в процессе настолько отдалилась от жанра хоррор, что стала чистокровным слэшером. Главный герой Данте, названный в честь великого итальянского поэта, демонстрировал в бою божественные чудеса хореографии. Игра моментально нахватала "девяток" и "десяток" от изданий. А критики в один голос утверждали, что ураганный игровой процесс DmC является основательной причиной для покупки PlayStation 2.




● В свою очередь пятая часть Devil May Cry стала серьезным аргументом к приобретению PlayStation 5. В ней реалистичное освещение и отражения, а мощь консоли позволяет выдавать невероятно плавную картинку в 120 FPS. Сама же игра загружается в 14 раз быстрее, чем на PS4 Pro! А уж какие крутые комбо сможет проворачивать игрок при такой скорости!
God of War

● Дерзкий и брутальный экшен о спартанском воине Кратосе вышел в 2005 году и стал главной эксклюзивной франшизой Sony. Игрокам понравилось быть в роли героя, который неистово сражается с титанами и греческими богами. А таблоиды породили множество слухов о самих разработчиках. СМИ писали, что на одной из вечеринок в честь выхода игры, авторы принесли в жертву козла пока полуголые девицы угощали виноградом присутствующих журналистов. Конечно, все это оказалось выдумкой. Да и самой God of War не требовалась настолько шокирующая реклама. Слава о суровом борце с богами и без того молниеносно разлетелась среди геймеров.


● В перезапуске 2018 года God of War сменил тон на еще более серьезный: Кратос обзавелся сыном и обратил свой гнев на скандинавский пантеон. Все это только усилило интерес повзрослевшей аудитории к экшену. Не даром он был признан лучшей игрой года. И убедиться в этом могут все желающие, так как на PlayStation 5 игра входит в библиотеку PS Plus Collection, и доступна бесплатно всем подписчикам сервиса. А уже совсем скоро поклонники увидят продолжение, в котором Кратос схлестнется с самим Тором.
PlayStation 3
Самая необычная консоль Sony с уникальным восьмипоточным процессором Cell. Именно ее сметали с полок не только геймеры, но и ученые. Последние объединяли PS3 в кластеры, чтобы создать суперкомпьютер. Так, к примеру, астрофизик Гаурав Ханна из Массачусетского университета использовал 16 консолей PlayStation 3 для исследования активности черных дыр. Возможно ученый просто очень сильно хотел поиграть в новые эксклюзивы. Ведь третья PlayStation стала отправной точкой для современных игровых блокбастеров, сделав ставку на кинематографичность и сильную режиссуру.
Культовые игры PlayStation 3
LittleBigPlanet

● Милая игра о приключениях вязаного человечка Сэкбоя впервые вышла на PS3. Платформер завоевал сердца геймеров разных возрастов и получил премию BAFTA в области игр благодаря одной интересной особенности – здесь можно было создавать собственные уровни. Это моментально собрало вокруг LittleBigPlanet большое преданное сообщество.
● На PS5 приключения Сэкбоя продолжились в игре Sackboy A Big Adventure. Но сам редактор уровней эволюционировал в потрясающий проект Dreams. Теперь владельцы PlayStation 5 могут не просто делать локации для Сэкбоя, а создавать игры абсолютно разных жанров – от платформеров и гонок до космических симуляторов, хорроров и шутеров. Dreams похожа на смесь конструктора игр и социальной сети, где геймеры могут также знакомиться с проектами других пользователей и ставить им лайки. Разработчики Dreams регулярно устраивают конкурсы, выбирая лучшие проекты участников.
PlayStation Plus – эра онлайна
С выходом консоли PS3 компания представила онлайн-сервис PlayStation Plus. Он дает доступ к многопользовательским функциям игр, облачному хранилищу и дополнительным скидкам на игры в PS Store. А самое главное – каждый месяц подписчики получают по несколько игр бесплатно. По состоянию на конец 2020 года PS Plus насчитывал свыше 47 миллионов подписчиков – больше чем все население Украины.

На PlayStation 5 в дополнение к ежемесячной раздаче игр сервис обзавелся бесплатной библиотекой PlayStation Plus Collection, куда вошли 20 отборных хитов PS4 с улучшенной производительностью.
Uncharted

● Uncharted от студии Naughty Dog – это образцовый экшен в лучших традициях голливудских блокбастеров, рассказывающий о приключениях харизматичного искателя сокровищ Нейтана Дрейка. Главной особенностью серии стали напряженные перестрелки, уместные шутки главного героя и умопомрачительные экшен сцены. По зрелищности все части Uncharted могут заткнуть за пояс любой боевик. Да что и говорить, если уже Голливуд черпает идеи у игры. Так режиссер "Миссии Невыполнимой 5" признался, что придумал сцену, где Том Круз держится руками за взлетающий самолет, под впечатлением от похожей сцены в Uncharted 3. И стоит ли напоминать, что в итоге по мотивам игры решили снять фильм с Томом Холландом ("Человек-Паук") и Марком Уолбергом ("Отступники") в главных ролях.


● Заключительная, четвертая часть Uncharted собрала в себе все самое лучше, что было в серии. А еще игра удостоилась статуэтки BAFTA и премии "Энни" за выдающиеся достижения в области анимации персонажей. Но что еще важнее – Uncharted 4: A Thief's End попала в библиотеку PS Plus Collection. А значит, любой владелец PlayStation 5 может почувствовать себя искателем приключений абсолютно бесплатно.
Demon's Souls

● Demon's Souls появился на свет в 2009 году. Это была мрачная ролевая игра, где герою предстояло освободить королевство Болетария от демонов. Чтобы попасть к боссу, игрокам приходилось исследовать большие многоуровневые локации с множеством смертоносных врагов. А умирая – возрождаться и проходить весь путь снова и снова. Demon's Souls не церемонилась и не прощала ошибок. Только самые ловкие и смелые могли дойти до финала, и спасти Болетарию. Все эти сложности в купе с длительными загрузками после каждой смерти были восприняты игроками как вызов. В итоге Demon's Souls оказался не просто легендарной игрой, а родоначальником жанра Souls-like. Без "Демонов" не было бы Dark Souls, Bloodborne, а также целой плеяды последователей от Remnant: From the Ashes до Nioh.

● На PlayStation 5 вышел ремейк Demon's Souls, который позволяет всем новичкам, пропустившим игру, прикоснуться к истокам. Здесь обновлена графика, звук и саундтрек, который заново записали с оркестром. И все это великолепие можно услышать в полном объеме благодаря революционной технологии Tempest 3D AudioTech и беспроводной гарнитуре PULSE 3D. А что касается загрузок – с новым SSD их тут практически нет.
DualShock 3
Ощущения от игрового мира:
эволюция геймпадов PlayStation
Третий DualShock вобрал в себя самое лучше сразу от двух контроллеров. Дизайн от своего предшественника, а функциональность от Sixaxis – изначальной версии контроллера для PS3. В итоге DualShock 3 стал беспроводным и получил датчики движений. Теперь геймпад мог определять свое положение в пространстве, а также улавливать вращение в трех плоскостях. Это значит, что игроки теперь могли им вертеть, как рулем, в Gran Turismo или трясти, чтобы починить фонарик в Uncharted.
GTA V

● Самая популярная игра в истории не нуждается в представлении. Три главных героя, гангстерский сюжет, ограбление банков и полная свобода действий в вымышленном городе Лос-Сантосе. За 7 лет с момента выхода GTA V неоднократно попадала в скандалы и практически никогда не покидала чарты продаж. Ее купили более 135 миллионов человек. А в 2015 году про создателей GTA вышел фильм "Переломный момент" с Дэниелом Редклиффом ("Гарри Поттер") в главной роли.


● GTA V вышла на PS3, побывала на PS4 и совсем скоро получит обновленную графику на PlayStation 5. К слову, после выхода переиздания владельцы новейшей консоли Sony получат многопользовательский режим, GTA Online, совершенно бесплатно.

The Last of Us

● На закате жизненного цикла PlayStation 3 студия Naughty Dog, сделавшая себе имя на бодрых и динамичных играх вроде Crash Bandicoot и Uncharted, выпустила очень необычный для себя проект – The Last of Us. Это была взрослая постапокалиптическая драма о сложных решениях, где не существовало чистого добра или чистого зла. Действия разворачивались в мире, где мутировавший гриб-паразит превратил большую часть людей в подобие зомби. Но то была всего лишь декорация.
Изюминкой игры стала история о выживших людях. Сюжет рассказывает о контрабандисте Джоэле, потерявшем свою дочь на заре апокалипсиса. Однажды он получает задание перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли, у которой иммунитет к паразиту. В ходе долгого и трудного путешествия им придется искать общий язык и надеяться только друг на друга. The Last of Us покорила сердца даже тех, кто ранее никогда не играл в игры, и моментально возглавила чарты США, Великобритании, Франции, Испании, Японии и других стран. А спустя годы ее признали "Лучшей игрой десятилетия".

● Драма про Джоэла и Элли вышла за рамки геймерской тусовки, и вместе с сиквелом попала в тройку интерактивных проектов, получивших наибольшее количество наград "Игра года" в истории. Оба тайтла доступны на PlayStation 5 по обратной совместимости. Причем первую часть с обновленной графикой могут бесплатно оценить все подписчики сервиса PS Plus.

PlayStation 4
Вторая по популярности консоль в истории с тиражом в 115 миллионов устройств. Она вышла в конце 2013 года и с тех пор крепко обосновалась в массовой культуре – ей даже посвятили целую серию в сериале "Теория большого взрыва".
При создании PS4 компания перешла на архитектуру, близкую к персональным компьютерам, что существенно облегчило разработку и позволило выпустить еще большее количество игр. Из них 99,9% без труда запускаются на PlayStation 5 в режиме обратной совместимости – это делает библиотеку новейшей консоли поистине необъятной. Именно по этой причине мы не станем упоминать об Uncharted 4 и God of War, так как уже рассказали о них выше, а сосредоточимся на других хитах.
Культовые игры PlayStation 4
Marvel's Spider-Man

● Легендарная история о дружелюбном соседе Человеке-Пауке нашла свое игровое воплощение в эксклюзивном блокбастере на PS4. Игроки получили силы одного из самых известных супергероев, чтобы летать на паутине между высотками Манхеттена и спасать людей от преступников. Что еще нужно для счастья? Разве что продолжение. И оно вышло на PlayStation 5.
Marvel's Spider-Man: Miles Morales поразил передовой графикой с трассировкой лучей, красотами заснеженного Нью-Йорка и молниеносными загрузками. А пока Питер Паркер наслаждался отпуском, игроки разбирались с беспорядками в Гарлеме в роли Майлза Моралеса – нового Человека-Паука с уникальными способностями, среди которых невидимость и биоэлектричество. Игра вышла одновременно с PS5 и быстро завоевала популярность как среди фанатов, так и среди критиков.
DualShock 4
Ощущения от игрового мира:
эволюция геймпадов PlayStation
Новый контроллер для PlayStation 4 сохранил в себе особенности предшественника, но и добавил несколько новых возможностей. Вы могли рисовать геймпадом, как баллончиком с красками в Infamous: Second Son благодаря гироскопу. Или же перебирать струны гитары в The Last of Us Part II с помощью тач-панели, и даже слышать помехи и сигналы радара в Alien: Isolation через встроенный динамик. Еще DualShock 4 обзавелся дополнительной кнопкой Share. Нажимая на нее можно было с легкостью делиться скриншотами и роликами из игры в соцсетях. Сейчас это кажется привычным, но конкуренты повторили это только спустя поколение.
Days Gone

● Приключенческий боевик в мире зомби-апокалипсиса… Кажется, что такими играми уже не удивить искушенного геймера. Но Bend Studio знает свое дело. Еще во времена PS1 они создали стелс-экшен Syphon Filter, который соревновался в популярности с культовой Metal Gear от Хидео Кодзимы.
В Days Gone разработчики привнесли нотки байкерской романтики. Только представьте, вы, бывший член банды "Бешенные псы", со своим другом по прозвищу Бухарь объезжаете двух стальных коней по заросшим дорогам Соединенных Штатов. Кругом полчища зомби, смертельные ловушки и выжившие, которые порой опасней монстров. Еще больше игра похорошела на PlayStation 5 – с динамическим 4K и частотой 60 кадров в секунду.
PlayStation VR
Погружение в игровой мир:
Шлем виртуальной реальности PlayStation VR
Через три года после выхода PS4, компания представила всему миру PlayStation VR. Вместе с фирменной камерой и чувствительными к движению контроллерами PS Move этот шлем виртуальной реальности с головой погружал в игры. А еще при своем качестве он был одним из самых доступных. Неудивительно, что всего через год после выхода его купило 2 миллиона человек. И хоть Sony уже анонсировала новое поколение шлемов виртуальной реальности, первым PS VR можно без проблем пользоваться и на PlayStation 5. Достаточно заказать бесплатный адаптер для подключения PS Camera к новой консоли на сайте компании.
Astro Bot Rescue Mission

● Захватывающая игра для шлемов виртуальной реальности от Japan Studio. В роли очаровательного робота Астро вам предстоит исследовать миры, сражаться с врагами и спасать других ботов от опасности. Критики и пользователи сходятся во мнении, что Astro Bot Rescue Mission – это одна из лучших игр для PlayStation VR. Но если по каким-то причинам у вас нет этого шлема, то познакомиться с Астро можно в бесплатном продолжении Astro's Playroom на PlayStation 5.
Здесь разработчики взяли курс на демонстрацию впечатляющих возможностей нового геймпада DualSense. В ходе нового путешествия вы собственными руками прочувствуете дождь, снег, ветер, лед, грязь и другие трудности, с которыми сталкивается Астро. Вы будете раскручивать контроллер в руках, чтобы запрыгнуть на уступ, дуть в него и удерживать триггеры, дрожащие от мощи ракетных двигателей. Ничего подобного раньше в играх просто не было.

Bloodborne

● Создатели Demon's Souls из студии FromSoftware вернулись на PS4 с новым зубодробительным хитом. В Bloodborne разработчики подняли ставки, а игроков бросили в темные глубины Ярнама – мрачного города в викторианском стиле. Здесь среди готических зданий бродят суровые охотники и жуткие чудовища, при одном взгляде на которых можно лишиться рассудка.
Исследовать такое место отважится не каждый смельчак. Но фанатов такие сложности только раззадорили, и всего через две недели после релиза игра получила заветную плашку Must Play на Metacritic, и разошлась тиражом в 1 миллион копий. А на PlayStation 5 попасть в Ярнам стало еще проще, ведь Bloodborne пополнил бесплатную библиотеку хитов для подписчиков PS Plus.

Horizon Zero Dawn

● Экшен Horizon Zero Dawn удивил своей красотой и необычным постапокалипсисом. Вместо грязных улочек и зомби-мутантов – буйство природы, горы, леса и поля, где пасутся роботы-динозавры. Остатки человечества вернулись к первобытнообщинному строю, а главная героиня Элой оказалась изгоем даже среди своих. Но именно ей предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы узнать, что поставило некогда развитое человечество на грань выживания. Продолжение Horizon с подзаголовком Forbidden West выйдет на PlayStation 5 уже в этом году.
The Last of Us Part II

● Не сказать отдельно про The Last of Us Part II просто невозможно. Кажется, Naughty Dog познала секрет создания шедевров. Успеху второй части не помешали ни скандалы перед релизом, ни утечки сюжета, ни безумные слухи. Новый тайтл студии стал безоговорочным лидером по количеству наград "Игра года". Вторая The Last of Us цепляла как историей, так и геймплеем, заставляя напряженно сжимать геймпад до финальных титров. А уж по части анимаций ни одна игра еще не смогла приблизиться к последнему творению Naughty Dog. Сейчас студия трудится над многопользовательским режимом для The Last of Us Part II, который будет доступен на PlayStation 5.
Ghost of Tsushima

● Финальным аккордом поколения PlayStation 4 стала Ghost of Tsushima. Стильный самурайский экшен про феодальную Японию, где можно бороться с монголами-захватчиками и в перерывах сочинять хокку под сакурой, глядя как солнце закатывается за океан. Более поэтичного прощания с поколением просто невозможно придумать.
PlayStation 5
PlayStation 5 еще до выхода успела побить несколько рекордов. В июне 2020-го дебютная презентация новой консоли стала самой популярной игровой трансляцией в истории YouTube и вошла в пятерку самых обсуждаемых игровых событий года в Твиттере. Так что ко дню запуска в продажу (19 ноября), о ней говорили все.
Всего за полтора месяца PlayStation 5 разошлась тиражом в 4,5 миллиона устройств – это самый успешный старт консолей в истории. И у такой популярности есть свои причины:

Трассировка лучей – PlayStation 5 способна просчитывать лучи света, создавая очень реалистичные отражения и тени в играх.

Сверхскоростной SSD – Время загрузки в играх на PlayStation 5 сведено к минимуму. Накопитель SSD с кастомным чипом-декодером Kraken обеспечивает пропускную способность на уровне от 5,5 до рекордных 9 ГБ/с! Это значит, что на загрузку, к примеру, ремейка Demon's Souls через игровые карточки уходит не больше 2 секунд.

Геймпад DualSense – новое слово в управлении играми. Научно-популярный журнал Popular Science признал DualSense главной инновацией 2020 года в сфере развлечений. Контроллер обладает улучшенной вибрацией и адаптивными триггерами, которые могут симулировать множество игровых ситуаций – от натяжения тетивы лука до заклинивания пистолета. А встроенный микрофон позволяет без труда общаться в сетевых играх. Сыграв на нем хотя бы раз, вам больше не захочется брать в руки другой геймпад.

3D-звук – аудиочип с технологией Tempest 3D AudioTech обрабатывает каждый отдельный источник звука в играх, создавая объемное звучание. В совместимых с консолью наушниках этот эффект обволакивает пользователя, погружая в виртуальный мир.

Насыщенная картинка – PlayStation 5 способна выдавать видео с высоким динамическим диапазоном (HDR) в разрешении 4K при 120 кадрах в секунду.
Игры для PlayStation 5
PlayStation 5 с легкостью запускает большинство игр с PS4 и демонстрирует свою мощь на играх нового поколения – Demon's Souls Remake, Marvel's Spider-Man: Miles Morales и Sackboy: A Big Adventure. А уже в этом году список новинок для PS5 пополнят следующие проекты:

Returnal
Динамичная игра, которая сочетает в себе элементы жанров roguelike и bullet hell. В ней героиня Селен будет исследовать тайны враждебной планеты Атропос.
Deathloop
Необычный шутер про петлю времени от создателей Prey и Dishonored.
Ratchet & Clank: Rift Apart
Путешествие по альтернативным измерениям вместе с двумя бессменными героями серии – Рэтчетом и Кланком.
Horizon Forbidden West
Продолжение нашумевшего блокбастера о битве девушки Элой с гигантскими робозаврами.
Kena: Bridge of Spirits
Приключенческая игра про юную духовную проводницу Кену, путешествующую в заброшенную деревню в поисках священного горного святилища.
Ghostwire: Tokyo
Мрачный экшен от создателя Resident Evil, который рассказывает о призраках, наводнивших Токио.
Little Devil Inside
Ролевая игра с элементами выживания, где героям предстоит искать убежище, собирать ресурсы, охотиться ради пропитания и защищаться от опасностей.
Таким разнообразием игр на старте не могло похвастаться ни одно предыдущее поколение консолей. Именно поэтому PlayStation 5 выбирают в качестве основной платформы для гейминга. А ведь дальше будет еще столько всего интересного. Так что самое время присоединиться к этому удивительному путешествию по виртуальным вселенным.
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Спецпроект подготовлен при поддержке PlayStation

Авторы: Сергей Коршунов, Вероника Кордон