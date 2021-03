The Last of Us



● На закате жизненного цикла PlayStation 3 студия Naughty Dog, сделавшая себе имя на бодрых и динамичных играх вроде Crash Bandicoot и Uncharted, выпустила очень необычный для себя проект – The Last of Us. Это была взрослая постапокалиптическая драма о сложных решениях, где не существовало чистого добра или чистого зла. Действия разворачивались в мире, где мутировавший гриб-паразит превратил большую часть людей в подобие зомби. Но то была всего лишь декорация.