Demon's Souls



● Demon's Souls появился на свет в 2009 году. Это была мрачная ролевая игра, где герою предстояло освободить королевство Болетария от демонов. Чтобы попасть к боссу, игрокам приходилось исследовать большие многоуровневые локации с множеством смертоносных врагов. А умирая – возрождаться и проходить весь путь снова и снова. Demon's Souls не церемонилась и не прощала ошибок. Только самые ловкие и смелые могли дойти до финала, и спасти Болетарию. Все эти сложности в купе с длительными загрузками после каждой смерти были восприняты игроками как вызов. В итоге Demon's Souls оказался не просто легендарной игрой, а родоначальником жанра Souls-like. Без "Демонов" не было бы Dark Souls, Bloodborne, а также целой плеяды последователей от Remnant: From the Ashes до Nioh.

