Более 98% пользователей Steam сидят на Windows 10 и 11, но порой все же можно встретить игроков со "старушкой" Windows 7.

Похоже, в Counter-Strike 2 можно словить бан, если вы сидите на Windows 7. На это пожаловались несколько десятков игроков в сообществе Steam.

Игроков со старой операционкой банят в обновленной версии шутера якобы за использование запрещенных утилит, хотя они отрицают применение стороннего софта.

В минимальных требованиях к шутеру указана Windows 10, хотя на практике его можно запустить и на Windows 7. Судя по всему, встроенные античит системы распознают это как мошенничество и мгновенно блокируют пользователей.

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Официальные представители Valve пока не дали объяснений по этому поводу.

По данным Steam, всего 1% пользователей сервиса все еще сидят на Windows 7. Однако все равно речь идет о миллионе пользователей. При этом с 1 января 2024 года Steam официально прекратит поддержку Windows 7 и 8.

Напомним, релиз Counter-Strike 2 состоялся ночь с 27 по 28 сентября. Шутер перевели на движок Source 2, переработали графику и звук, а также некоторые механики. А количество раундов в матче теперь не 30, а 24.

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