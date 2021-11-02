Издательство Activision поделилось трейлером ПК-версии Call of Duty: Vanguard, а также огласило системные требования шутера. Для комфортной игры с разрешением 1080р пользователям не понадобится флагманское "железо". Но если хочется выставить настройки ультра и при этом соревноваться в мультиплеере, то придется обзавестись мощными комплектующими.
Системные требования Call of Duty: Vanguard
Минимальные параметры:
- ОС: Windows 10 (64-разрядная);
- процессор: Intel Core i3-4340 или AMD FX-6300;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 470;
- видеопамять: 2 Гбайт;
- оперативная память: 8 Гбайт;
- DirectX: версия 12;
- место на накопителе: 36 Гбайт на релизе (только мультиплеер и зомби-режим);
- место для стриминга текстур высокого разрешения: до 32 Гбайт.
Рекомендованные параметры (1080р, 60 кадров/с "в большинстве случаев"):
- ОС: Windows 10 (64-разрядная), Windows 11 (64-разрядная);
- процессор: Intel Core i5-2500K или AMD Ryzen 5 1600X;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;
- видеопамять: 4 Гбайт;
- оперативная память: 12 Гбайт;
- DirectX: версия 12;
- место на накопителе: 61 Гбайт на выходе;
- место для стриминга текстур высокого разрешения: до 32 Гбайт.
Соревновательные требования (высокая кадровая частота на мониторе с хорошей частотой обновления):
- ОС: Windows 10 (64-разрядная), Windows 11 (64-разрядная);
- процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 7 1800X;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 5700 XT;
- видеопамять: 8 Гбайт;
- оперативная память: 16 Гбайт;
- DirectX: версия 12;
- место на накопителе: 61 Гбайт на выходе;
- место для стриминга текстур высокого разрешения: до 32 Гбайт.
Максимальные требования (разрешения 4К, настройки ультра):
- ОС: Windows 10 (64-разрядная), Windows 11 (64-разрядная);
- процессор: Intel Core i9-9900K or AMD Ryzen 9 3900X;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT;
- видеопамять: 10 Гбайт;
- оперативная память: 16 Гбайт;
- DirectX: версия 12;
- место на накопителе: 61 Гбайт на релизе;
- место для стриминга текстур высокого разрешения: до 64 Гбайт.
Подробности ПК-версии
В опубликованном ролике были объявлены центральные особенности Call of Duty: Vanguard на ПК. За портирование проекта на персональные компьютеры отвечала студия Beenox. Разработчики упомянули, что на ПК присутствует поддержка ультрашироких мониторов, улучшенная задержка вывода изображения на экран и разрешение 4К.
Call of Duty: Vanguard выйдет 5 ноября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.