В рекомендованных параметрах значится самая популярная видеокарта среди пользователей Steam — GTX 1060.

Издательство Activision поделилось трейлером ПК-версии Call of Duty: Vanguard, а также огласило системные требования шутера. Для комфортной игры с разрешением 1080р пользователям не понадобится флагманское "железо". Но если хочется выставить настройки ультра и при этом соревноваться в мультиплеере, то придется обзавестись мощными комплектующими.

Системные требования Call of Duty: Vanguard

Минимальные параметры:

ОС: Windows 10 (64-разрядная);

процессор: Intel Core i3-4340 или AMD FX-6300;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon RX 470;

видеопамять: 2 Гбайт;

оперативная память: 8 Гбайт;

DirectX: версия 12;

место на накопителе: 36 Гбайт на релизе (только мультиплеер и зомби-режим);

место для стриминга текстур высокого разрешения: до 32 Гбайт.

Рекомендованные параметры (1080р, 60 кадров/с "в большинстве случаев"):

ОС: Windows 10 (64-разрядная), Windows 11 (64-разрядная);

процессор: Intel Core i5-2500K или AMD Ryzen 5 1600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;

видеопамять: 4 Гбайт;

оперативная память: 12 Гбайт;

DirectX: версия 12;

место на накопителе: 61 Гбайт на выходе;

место для стриминга текстур высокого разрешения: до 32 Гбайт.

Соревновательные требования (высокая кадровая частота на мониторе с хорошей частотой обновления):

ОС: Windows 10 (64-разрядная), Windows 11 (64-разрядная);

процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 7 1800X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 5700 XT;

видеопамять: 8 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: версия 12;

место на накопителе: 61 Гбайт на выходе;

место для стриминга текстур высокого разрешения: до 32 Гбайт.

Максимальные требования (разрешения 4К, настройки ультра):

ОС: Windows 10 (64-разрядная), Windows 11 (64-разрядная);

процессор: Intel Core i9-9900K or AMD Ryzen 9 3900X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT;

видеопамять: 10 Гбайт;

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: версия 12;

место на накопителе: 61 Гбайт на релизе;

место для стриминга текстур высокого разрешения: до 64 Гбайт.

Подробности ПК-версии

В опубликованном ролике были объявлены центральные особенности Call of Duty: Vanguard на ПК. За портирование проекта на персональные компьютеры отвечала студия Beenox. Разработчики упомянули, что на ПК присутствует поддержка ультрашироких мониторов, улучшенная задержка вывода изображения на экран и разрешение 4К.

Call of Duty: Vanguard выйдет 5 ноября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Автор: Назар Степорук