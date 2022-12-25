Зрителям представят новый проект от студии Tango Gameworks.

Xbox, игровое подразделение Microsoft, собирается провести собственное игровое шоу в начале 2023 года. На нем представят как минимум один новый проект от внутренней студии корпорации.

Такой информацией поделился инсайдер и редактор портала VentureBeat Джефф Грабб, который стал гостем в новом выпуске подкаста The XboxEra. Во время эфира репортер заявил: "Итак, то раннее мероприятие, на которое все намекают, в начале следующего года, я не знаю, что именно все о нем говорят. Но я тоже слышал о нем, и скажу об одной из игр, которая там будет. Это должна быть игра уровня Pentiment от внутренней студии [Microsoft]".

Позже Грабб объявил, кто разрабатывает проект, который представят на мероприятии. За новинку отвечает студия Tango Gameworks, известная благодаря дилогии The Evil Within и Ghostwire: Tokyo. Других подробностей информатор не предоставил. Однако "уровень Pentiment" подразумевает, что пользователей ждет небольшой и, вероятно, необычный проект от маленькой команды разработчиков.

Грабб ранее неоднократно делился правдивой информацией, особенно касательно грядущих игровых мероприятий. Промахи у него тоже были, однако ранее о готовящемся шоу Xbox также сообщал редактор Windows Central Джез Корден. Последний неоднократно доказывал, что обладает источниками в Microsoft.

Проведение мероприятия в начале 2023 года смотрится логично. После The Game Awards 2022 аудитория активно критиковала Xbox, ведь компания не показала на церемонии награждения ни одного нового проекта.

После этого глава маркетингового отдела игрового подразделения Microsoft Аарон Гринберг написал: "Мы планируем многое показать и рассказать о невероятно захватывающем предстоящем 2023 году. Мы ценим желание людей узнать и увидеть больше. Время всегда играет ключевую роль, но не волнуйтесь, вам не придется долго ждать, что будет дальше".

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