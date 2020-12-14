Давние конкуренты совместными усилиями будут заботиться о безопасности пользователей в играх.

Компания Xbox объявила о сотрудничестве с PlayStation и Nintendo с целью создания безопасной среды для игроков на консолях.

Об этом вице-президент Xbox Дейв Маккарти заявил на официальном сайте компании.

"Мы считаем, что игры предназначены для людей всех возрастов, в том числе для самых молодых и уязвимых игроков. Технологии делают возможными увлекательные развлечения, и мы хотим, чтобы впечатления от них – особенно когда они связаны с взаимодействием с другими пользователями – были позитивными и уважительными. Все игроки заслуживают фантастических впечатлений от социальных игр в обстановке, где уважение и безопасность взаимны", – заявили в Xbox.

Дейв Маккарти отметил, что Xbox вместе с PlayStation и Nintendo будет сотрудничать в трех направлениях.

Профилактика – игроки и родители смогут контролировать игровой процесс

Все три платформодержателя обеспечат родителей различными средствами, которые помогут улучшить опыт взаимодействия их детей с видеоиграми.

Компании будут информировать игроков и их родителей о нормах поведения в играх.

Инвестируют в технологии, которые помогут предотвратить ненадлежащее поведение и контент до того, как игроку будет нанесен ущерб.

Партнерство с регулирующими и правоохранительными органами

Компании будут проводить совместные исследования и сотрудничать с экспертами, регулирующими и правоохранительными органами для продвижения инициатив по обеспечению безопасности в Интернете.

Xbox, PlayStation и Nintendo будут сотрудничать с рейтинговыми агентствами, такими как ESRB и PEGI, чтобы гарантировать, что их игры оценены для соответствующей аудитории.

Ответственность за обеспечение максимальной безопасности своих платформ для всех игроков

Игрокам будет упрощена возможность сообщать о нарушениях правил поведения, а с нарушителями будут бороться различными способами: от удаления ненадлежащего контента до ограничения доступа к сервисам.

Компании обязуются следовать местным законам разных стран и сотрудничать с правоохранительными органами в случаях противоправного поведения в играх.

Компании понимают, что в одиночку принимать меры по защите детей в видеоиграх сложно, поэтому они объединяют усилия.

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Автор: Сергей Коршунов