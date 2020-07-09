В World of Tanks вернется особый боевой режим

«Схватка: вне времени» с боями 7 на 7 человек будет доступна до 13 июля.

Завтра, 10 июля, в командной многопользовательской онлайн игре World of Tanks стартует четвертый этап празднования десятилетия игры.

В честь юбилея разработчики вернут в игру бои 7 на 7 человек в особом режиме под названием «Схватка: вне времени». Этот режим будет доступен до 13 июля.

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Как сообщила студия Wargaming, режим «Схватка: вне времени» предназначен только для машин X уровня. Те, у кого нет подходящей техники, смогут взять в аренду средний танк «Объект 140» или же тяжелый танк WZ-111 model 5A. На этих машинах сражения будут вестись в режиме «Встречный бой» на 5 специально отобранных картах. В процессе игроки смогут выполнить отдельный набор задач.

В ходе четвертого этапа игроки получат уникальные элементы кастомизации.

«Мы очень рады, что миллионы игроков во всем мире присоединились к ивенту «Десятилетие», поздравляют друг друга и нас с юбилеем. Впереди вас ждет еще много сюрпризов», – говорит глобальный паблишинг-директор World of Tanks Максим Чувалов.

Пятый, заключительный этап празднования стартует в день рождения игры – 12 августа. В честь юбилея разработчики обещают много активностей и подарков для игроков.

Напомним, многопользовательской онлайн-игре World of Tanks исполняется 10 лет. В связи с этим разработчики запустили юбилейный ивент под названием «Десятилетие».

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