Поклонники "танков" на всех игровых платформах получат различные призы.

Студия Wargaming запускает ивент "Праздничное настроение" в командной ММО-игре World of Tanks на всех платформах. Пользователей ждут интересные мероприятия и ценные подарки, среди которых консоли нового поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

World of Tanks Blitz

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Любители мобильных "танков" смогут принять участие в "Новогоднем экспрессе" в World of Tanks Blitz. Событие продлится до 4 января. За победы в боях игроки будут получать праздничные колокольчики, которые нужны для прохождения 15 этапов ивента.

Эти колокольчики можно будет обменять на различные подарки, включая бустеры и легендарные камуфляжи, дни премиум-аккаунта, кредиты, золото и снежные шары. В последних скрыто много призов, в том числе и премиум-техника. Каждый, кто соберет десять шаров, сможет получить в свой ангар AMX M4 mle. 54 — новый французский тяжелый танк X уровня.

Также с 28 декабря по 3 января в игру вернется режим "Гравитация" на новой зимней карте. И наконец, довершит праздничную атмосферу персональный подарок, который достанется каждому игроку под Новый год.

World of Tanks на консолях

Пользователи консольной версии World of Tanks смогут участвовать в ивенте "Праздничное настроение", выполняя особые боевые задачи и получая в награду карты доступа, серебро, купоны и многое другое.

Но самое главное, благодаря программе "Плечом к плечу" игроки могут зарабатывать очки, просто сражаясь в боях. Чем больше очков – тем выше статус в розыгрыше призов, среди которых новые игровые консоли –PlayStation 5 и Xbox Series X.

World of Tanks на ПК

Любителей поиграть в ПК-версию World of Tanks ожидает ивент "Новогоднее наступление", в рамках которого задания будет раздавать сам Чак Норрис. За выполнение игровых задач пользователей ждет множество призов, включая новую немецкую ПТ-САУ VI уровня Pz.Sfl. IC с барабаном.

Мероприятие продлится до 11 января.

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Автор: Сергей Коршунов