Вместе с третьим сезоном игра получила обновление графики.

Сегодня в консольной версии командной ММО-игры World of Tanks стартовал третий сезон. Вместе с ним для "танков" вышло крупное обновление, которое улучшило графику и добавило в игру героев боевиков 80-х.

Как сообщили в Wargaming, игра на консолях преобразилась визуально благодаря новой графике и интуитивно понятному интерфейсу. В консольной версии World of Tanks разработчики улучшили детализацию, освещение и текстуры.

"Благодаря тандему нашего движка Despair и самых современных технических возможностей консолей, мы смогли капитально улучшить игру, как с точки зрения ее визуального отображения, так и в плане интерфейса", – заявил TJ Wagner, креативный директор World of Tanks Console.

Кроме того, наряду с существующей вкладкой с персональной информацией, доступной после окончания боя, игроки получат доступ к новому меню "Профиль", где будет отображаться прогресс, карты доступа, медали, статистика и журнал.

Какие герои боевиков появятся в третьем сезоне World of Tanks на консолях:

Командир Джон Рэмбо, звезда одноименной серии фильмов с Сильвестром Сталлоне.

Снейк "Змей" Плискин – протагонист культовой картины Джона Карпентера "Побег из Нью-Йорка". Его роль в ленте исполнил Курт Расселл.

Джеймс Брэддок из боевика "Без вести пропавшие", которого сыграл Чак Норрис.

Все три героя станут командирами экипажей танков. Для каждого из командиров игроки смогут получить особые скины "Танки и герой".

Напомним, в консольной версии World of Tanks насчитывается более 20 миллионов игроков.

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Автор: Сергей Коршунов