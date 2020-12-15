Сегодня в консольной версии командной ММО-игры World of Tanks стартовал третий сезон. Вместе с ним для "танков" вышло крупное обновление, которое улучшило графику и добавило в игру героев боевиков 80-х.
Как сообщили в Wargaming, игра на консолях преобразилась визуально благодаря новой графике и интуитивно понятному интерфейсу. В консольной версии World of Tanks разработчики улучшили детализацию, освещение и текстуры.
"Благодаря тандему нашего движка Despair и самых современных технических возможностей консолей, мы смогли капитально улучшить игру, как с точки зрения ее визуального отображения, так и в плане интерфейса", – заявил TJ Wagner, креативный директор World of Tanks Console.
Кроме того, наряду с существующей вкладкой с персональной информацией, доступной после окончания боя, игроки получат доступ к новому меню "Профиль", где будет отображаться прогресс, карты доступа, медали, статистика и журнал.
Какие герои боевиков появятся в третьем сезоне World of Tanks на консолях:
- Командир Джон Рэмбо, звезда одноименной серии фильмов с Сильвестром Сталлоне.
- Снейк "Змей" Плискин – протагонист культовой картины Джона Карпентера "Побег из Нью-Йорка". Его роль в ленте исполнил Курт Расселл.
- Джеймс Брэддок из боевика "Без вести пропавшие", которого сыграл Чак Норрис.
Все три героя станут командирами экипажей танков. Для каждого из командиров игроки смогут получить особые скины "Танки и герой".
Напомним, в консольной версии World of Tanks насчитывается более 20 миллионов игроков.