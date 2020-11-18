Киберспортивный чемпионат WePlay Dragon Temple пройдет с 10 по 13 декабря.

С 10 по 13 декабря в Киеве состоится WePlay Dragon Temple – киберспортивный турнир по файтингу Mortal Kombat 11 с общим призовым фондом в $60 тысяч. Чемпионат пройдет на WePlay Esports Arena Kyiv.

Соревнование будет проходить в два этапа, сообщает турнирный оператор WePlay.

Этапы турнира WePlay Dragon Temple:

Групповой этап – состязания по круговой системе в формате best of 3.

Плей-офф – четыре лучших участника из каждой группы сразятся в формате best of 5.

"Мы считаем, что просмотр файтинговых игр может стать массовым развлечением, как бокс или UFC. Потенциальная аудитория этих игр огромна, к ней относятся люди многих поколений, когда-либо пробовавшие играть с друзьями. WePlay Dragon Temple станет событием для всех неравнодушных ко вселенной МК", – говорит Антон Грибовский, генеральный менеджер американского офиса WePlay Esports.

Тизер турнира WePlay Dragon Temple

В данный момент турнирный оператор не объявил состав участников чемпионата. Также неясно, как именно будет проходить мероприятие. Ведь по решению издателя Warner Bros Games игра Mortal Kombat 11 не доступна для продажи в Украине.

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Автор: Сергей Коршунов