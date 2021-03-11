Начинающим разработчикам расскажут об особенностях движка Unreal Engine и основах производства игр.

Создатели World of Tanks объявили о наборе на первый в Украине бесплатный онлайн-курс по разработке видеоигр – Wargaming Forge. Вести обучающую программу будет технический директор киевского офиса Wargaming Александр Савчуков, работающий над новым неанонсированным проектом студии.

Как сообщили в Wargaming, в программу войдет 12 полуторачасовых онлайн-занятий, по 2 урока в неделю. Сам курс создан для начинающих разработчиков и дизайнеров. Им расскажут об особенностях работы движка Unreal Engine 4, а также об основах производства игр – от дизайна уровней до выпуска готового продукта.

"Программа обучения Wargaming Forge по Unreal Engine 4 основана на сертифицированных курсах от Epic Games из программы Educator resources. Игровой движок Unreal Engine позволяет создавать самые разнообразные игры любых жанров, поэтому после курса наши выпускники смогут начать работу над любым проектом, будь это ААА-шутер или простой мобильный проект", – заявил Александр Савчуков.

В процессе обучения, технический директор Wargaming расскажет о сильных и слабых сторонах движка Unreal Engine, об основах работы с редактором и контентом, а также научит основам работы с Blueprints.

Кроме того, в курс войдет изучение основных принципов дизайна уровней и разработки игрового искусственного интеллекта, основы создания игровых интерфейсов, тестирования проектов и их продвижения.

Обучение начнется 20 апреля и продлится до 27 мая. Чтобы попасть на курс Wargaming Forge, нужно заполнить заявку на сайте студии и пройти собеседование.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов