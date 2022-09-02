Пользователи смогут оставить послание для рашистов на снарядах.

Украинская студия Frogwares раскрыла сроки релиза — ремейка игры 2007 года. Разработчики также анонсировали конкурс, победители которого смогут оставить послания для российских оккупантов на артиллерийских снарядах.

Об этом компания рассказала на своем официальном аккаунте в Twitter.

"Учитывая текущее состояние производства и успех кампании, мы сможем выпустить Sherlock Holmes The Awakened уже в феврале 2023 года. Это наша цель", — сказано в официальном сообщении Frogwares.

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Студия также опубликовала несколько новых скриншотов. На них демонстрируются Шерлок Холмс и его напарник Джон Ватсон в мрачных локациях. На одном из снимков главный герой держит пистолет — вероятно, в ремейке будет возможность применять оружие.

А что касается конкурса, то Frogwares устроила его вместе со своими друзьями из 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". Участникам акции нужно поставить лайк и сделать репост сообщения разработчиков в Twitter.

Команда случайно выберет трех победителей, которые оставят послания на 152-мм снарядах для гаубицы. Эти "подарочки" будут отправлены "непрошенным гостям" — так украинские защитники в ролике с объявлением конкурса назвали рашистов.

Акцию приурочили к окончанию кампании по сбору средств на создание Sherlock Holmes The Awakened на Kickstarter. Frogwares запросила у пользователей почти $70 тыс., а получила уже более $236 тыс.

Ремейк Sherlock Holmes The Awakened — основные подробности

Сюжет в оригинале посвящен первому делу Холмса — расследованию исчезновения человека, которое постепенно перерастает в борьбу с культом поклонников Ктулху. В ремейке историю изменят: покажут молодого сыщика и его первое дело вместе с Ватсоном. Судя по всему, The Awakened станет продолжением Chapter One.

Пользователи будут расследовать череду преступлений, которые связаны между собой. Каждому делу посвящена отдельная полуоткрытая локация

Игроки должны изучать окружение, собирать улики, допрашивать подозреваемых и свидетелей, выбирая правильные вопросы, и воссоздавать последовательность событий в воображении Холмса.

Игра обзаведется дополнительными квестами, а также новой механикой расследования.

Sherlock Holmes The Awakened выйдет в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch, точная дата релиза пока не сообщается.

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