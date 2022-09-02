Украинская студия Frogwares раскрыла сроки релиза — ремейка игры 2007 года. Разработчики также анонсировали конкурс, победители которого смогут оставить послания для российских оккупантов на артиллерийских снарядах.
Об этом компания рассказала на своем официальном аккаунте в Twitter.
"Учитывая текущее состояние производства и успех кампании, мы сможем выпустить Sherlock Holmes The Awakened уже в феврале 2023 года. Это наша цель", — сказано в официальном сообщении Frogwares.
Студия также опубликовала несколько новых скриншотов. На них демонстрируются Шерлок Холмс и его напарник Джон Ватсон в мрачных локациях. На одном из снимков главный герой держит пистолет — вероятно, в ремейке будет возможность применять оружие.
А что касается конкурса, то Frogwares устроила его вместе со своими друзьями из 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар". Участникам акции нужно поставить лайк и сделать репост сообщения разработчиков в Twitter.
Команда случайно выберет трех победителей, которые оставят послания на 152-мм снарядах для гаубицы. Эти "подарочки" будут отправлены "непрошенным гостям" — так украинские защитники в ролике с объявлением конкурса назвали рашистов.
Акцию приурочили к окончанию кампании по сбору средств на создание Sherlock Holmes The Awakened на Kickstarter. Frogwares запросила у пользователей почти $70 тыс., а получила уже более $236 тыс.
Ремейк Sherlock Holmes The Awakened — основные подробности
- Сюжет в оригинале посвящен первому делу Холмса — расследованию исчезновения человека, которое постепенно перерастает в борьбу с культом поклонников Ктулху. В ремейке историю изменят: покажут молодого сыщика и его первое дело вместе с Ватсоном. Судя по всему, The Awakened станет продолжением Chapter One.
- Пользователи будут расследовать череду преступлений, которые связаны между собой. Каждому делу посвящена отдельная полуоткрытая локация
- Игроки должны изучать окружение, собирать улики, допрашивать подозреваемых и свидетелей, выбирая правильные вопросы, и воссоздавать последовательность событий в воображении Холмса.
- Игра обзаведется дополнительными квестами, а также новой механикой расследования.
- Sherlock Holmes The Awakened выйдет в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch, точная дата релиза пока не сообщается.