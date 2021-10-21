В ролике показано знакомство главного героя с Салли.

Sony Pictures Entertainment поделилась дебютным трейлером экранизации знаменитой игровой серии Uncharted. В ролике раскрывается завязка истории фильма и демонстрируются отдельные сюжетные события.

Сначала на видео показывается, как Том Холланд в роли Дрейка работает барменом. Однажды к нему за стойку сел Виктор Салливан по прозвищу Салли, и эта встреча навсегда изменила жизнь главного героя. Он решил стать охотником за сокровищами, а своей первой целью протагонист выбрал клад Фрэнсиса Дрейка.

Трейлер также показывает второстепенных персонажей и момент, где Дрейк проснулся в неизвестной пещере. А еще в экранизации Uncharted присутствует эпизод с самолетом из Uncharted 3: Drake's Deception. Главный герой будет держаться за выпавший из транспорта груз и пытаться не улететь вниз.

Подробнее про экранизацию Uncharted

Бюджет картины составил 120 миллионов долларов.

Главную роль исполнил известный по блокбастерам Marvel о Человеке-Пауке Том Холланд. Он сыграл Нейтана Дрейка, путешественника, авантюриста и охотника за сокровищами.

Марк Уолберг перевоплотился в Салли, а образ главного злодея достался Антонио Бандерасу.

Экранизация Uncharted выйдет в кинотеатрах 18 февраля 2022 года.

Автор: Назар Степорук