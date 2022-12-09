Одну из центральных ролей в Phantom Liberty исполнил Идрис Эльба.

CD Projekt RED придерживается прежней тактики и продвигает Cyberpunk 2077 с помощью известных актеров. Киану Ривз в роли Джонни Сильверхенда привлек колоссальное внимание к игре. А теперь компанию ему в дополнении Phantom Liberty составил Идрис Эльба.

На церемонии награждения TGA 2022 CD Projekt RED представила свежий трейлер добавки. В начале ролика демонстрируется нарезка кадров с разными локациями. Сюда относятся бар, улицы города, подземные тоннели и прочее.

Параллельно Джонни Сильверхенд говорит к неизвестной женщине: "Сколько раз человек должен подставить тебя, чтобы ты перестала ему доверять? Сколько можно рисковать собой ради всяких у*бков, которые кормят тебя обещаниями? Политики, боевые нетраннеры, секретные агенты… Вся гниль собралась в этом Песьем городе. Надеюсь, у тебя есть план".

Женщина на это отвечает, что она знает конкретного человека, которому можно доверять. После этого зрителям представляют персонажа Идриса Эльбы — Соломона Рида, агента ФРУ Новых Соединенных Штатов Америки.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty — подробности дополнения

События сюжета добавки разворачиваются до финала истории в основной игре. В повествовании главный герой Ви встанет на службу Новых Соединенных Штатов Америки и займется выполнением поручений государства.

Дополнение привнесет в Cyberpunk 2077 еще один район, на территории которого будет развиваться сюжет.

Киану Ривз вернется к роли Джонни Сильверхенда, что обусловлено историей. Раз события проходят до финала основной игры, значит персонаж все еще связан с протагонистом.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет в 2023 году на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Консоли прошлого поколения оставили за бортом.

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