CD Projekt RED пришлось пересмотреть приоритеты.

До запуска Cyberpunk 2077 CD Projekt RED прямо говорила, что собирается выпустить самостоятельный многопользовательский проект на базе игры. Однако шквал критики после релиза экшен-RPG заставил польскую студию пересмотреть свои планы. В конце марта 2021 года компания отменила мультиплеер. Почему было принято такое решение, недавно рассказал бывший старший дизайнер квестов Cyberpunk 2077 и нынешний исполняющий обязанности нарративного директора серии The Witcher Филипп Вебер.

"Нам действительно нужно было пересмотреть приоритеты Cyberpunk. Приоритетом было то, что основная игра будет работать для людей в действительно хорошем состоянии. И по сути, смена приоритетов означала, что другие проекты CDPR пришлось отложить", — заявил Вебер в интервью Eurogamer.

То есть CD Projekt RED решила исправить и отполировать одиночную Cyberpunk 2077, пожертвовав мультиплеером. При этом ранее польская студия не называла плохое техническое состояние причиной отмены многопользовательского проекта.

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На презентации перед инвесторами весной 2021 года генеральный директор CDPR Адам Кичиньский сказал: "Что касается онлайна, то мы меняем подход, так как однозначно хотим видеть [мультиплеер] в наших будущих играх, но шаг за шагом. Поэтому мы трудимся над особыми функциями, улучшающими наши одиночные [проекты], однако большим онлайн-опытом наша следующая игра не будет".

Подробнее о Cyberpunk 2077

В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На консолях текущего поколения есть 5-часовое демо, которое позволяет опробовать Cyberpunk 2077.

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