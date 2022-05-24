Игра поступит в продажу 28 октября 2022 года.

Студия Infinity Ward и издательство Activision Blizzard анонсировали новую часть Call of Duty. Инсайдеры оказались полностью правы — игра получила подзаголовок Modern Warfare II и станет продолжением Modern Warfare 2019 года.

Дебютный тизер получился действительно странным. В ролике продемонстрировали корабль, который разукрашен в стилистике нового шутера. Зрителям также показали арты персонажей, расположенные в порту, и раскрыли дату релиза. Проект выйдет 28 октября 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Судя по изображениям героев, в игре появится Гоуст — один из самых узнаваемых бойцов в истории Call of Duty.

В ролике также есть намек на дату публикации полноценного трейлера. Вероятнее всего, его покажут 8 июня в рамках летнего сезона презентаций игр.

Что известно о Call of Duty: Modern Warfare II

Инсайдеры, которые неоднократно делились правдивой информацией о серии CoD, ранее рассказывали о сюжете MWII. Он будет посвящен борьбе спецназа США против колумбийских наркоторговцев.

В игре реализуют три режима — история, стандартный мультиплеер и "Демилитаризованная зона" (Demillitirized Zone). Последний вдохновлен Escape from Tarkov, то есть отличается упором на выживание и сбор экипировки.

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