Разработчики также сообщили, что перенесли сроки релиза Strategic Mind: Spirit of Liberty на третий квартал 2022 года.

Украинская студия Starni Games опубликовала первый геймплейный трейлер стратегии Strategic Mind: Spirit of Liberty. Разработчики также сообщили о переносе сроков релиза, так как им понадобилось больше времени, чтобы обеспечить должное качество проекта.

Сейчас команда планирует выпустить свою новую игру в третьем квартале 2022 года, то есть с июля по сентябрь. До релиза Starni Games собирается поделиться бесплатным прологом Strategic Mind: Spirit of Liberty. Его смогут скачать и опробовать все желающие.

В свежем трейлере стратегии разработчики продемонстрировали все центральные механики. При прохождении проекта игрокам предстоит управлять войсками на картах, которые делятся на шестиугольники. Пользователям доступны юниты разных стран, а по мере продвижения по сюжету их можно будет улучшать. Отдельная роль отведена героям – историческим личностям со своим набором уникальных умений.

Разработчики также уделили много внимания технике. Они реализовали разнообразные боевые машины: танки, истребители, артиллерию и прочее. Каждое подразделение под управлением пользователя постепенно прокачивается и получает доступ к дополнительным способностям. Из других механик стоит отметить выбор снаряжения, улучшение штаба и влияние ландшафта на сражения.

Что еще известно про Strategic Mind: Spirit of Liberty

В игре реализуют две кампании: историческую и альтернативную.

В центре сюжета находятся три войны, о которых редко говорят в кино и играх: советско-финская "Зимняя война", советско-финская война 1941-1944 годов и Лапландская война.

Большинство миссий основано на исторических событиях.

Spirit of Liberty отметится сложными тактическими боями с применением различных игровых механик, навыков и снаряжения.

Автор: Назар Степорук