В Strategic Mind: Spirit of Liberty игрок в роли командующего финской армией будет сражаться с войсками захватчиков.

Украинская студия Starni Games анонсировала Strategic Mind: Spirit of Liberty – пошаговую стратегию в сеттинге Второй мировой войны про борьбу финской армии с Советским Союзом.

Страница игры уже появилась в Steam.

"Мы рады анонсировать следующую игру франшизы Strategic Mind, с подзаголовком Spirit of Liberty. "Дух свободы" – символическое название, которое прекрасно описывает, что пришлось пройти финнам в годы Второй мировой. Надеемся, у нас получится рассказать историю, достойную героев тех событий. Мы также хотели показать неравные силы сторон, и героическую борьбу финских солдат, защищающих свою родину ", – говорит директор Starni Games Игорь Тимошенко.

Что известно про Strategic Mind: Spirit of Liberty

В игре будет две сюжетные кампании: историческая и альтернативная;

В центре сюжета будут три войны, о которых редко говорят в кино и играх: советско-финская "зимняя война", советско-финская война 1941-1944 годов и Лапландская война;

Большинство миссий будет основано на исторических событиях;

В Spirit of Liberty будут сложные тактические бои с применением различных игровых механик, навыков и снаряжения.

Разработчики сообщили, что для игры было записано более 60-ти часов видео с битвами и диалогами между историческими личностями.

Релизное окно игры: конец 2021 года – начало 2022 года.

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Автор: Сергей Коршунов