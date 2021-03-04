Украинская студия Starni Games анонсировала Strategic Mind: Spirit of Liberty – пошаговую стратегию в сеттинге Второй мировой войны про борьбу финской армии с Советским Союзом.
Страница игры уже появилась в Steam.
"Мы рады анонсировать следующую игру франшизы Strategic Mind, с подзаголовком Spirit of Liberty. "Дух свободы" – символическое название, которое прекрасно описывает, что пришлось пройти финнам в годы Второй мировой. Надеемся, у нас получится рассказать историю, достойную героев тех событий. Мы также хотели показать неравные силы сторон, и героическую борьбу финских солдат, защищающих свою родину ", – говорит директор Starni Games Игорь Тимошенко.
Что известно про Strategic Mind: Spirit of Liberty
- В игре будет две сюжетные кампании: историческая и альтернативная;
- В центре сюжета будут три войны, о которых редко говорят в кино и играх: советско-финская "зимняя война", советско-финская война 1941-1944 годов и Лапландская война;
- Большинство миссий будет основано на исторических событиях;
- В Spirit of Liberty будут сложные тактические бои с применением различных игровых механик, навыков и снаряжения.
Разработчики сообщили, что для игры было записано более 60-ти часов видео с битвами и диалогами между историческими личностями.
Релизное окно игры: конец 2021 года – начало 2022 года.