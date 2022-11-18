В ролике показали много сражений и разных персонажей.

До релиза хоррора с элементами выживания The Callisto Protocol остались считаные недели, поэтому издательство Krafton и студия Striking Distance продолжают подогревать интерес аудитории. Недавно разработчики выпустили свежий трейлер, в котором показали вступление, много напряженных моментов, сражения и нескольких персонажей.

Начинается ролик с падения судна главного героя Джейкоба Ли на Каллисто, спутнике Юпитера. Протагониста находят местные роботы и забирают в тюрьму "Черное железо", где ему вводят неизвестное вещество. Затем в колонии случается загадочный инцидент с появлением монстров. Все охранники окаменели, а Джейкоб пытается спастись вместе с другим неизвестным заключенным.

Часть трейлера посвятили сражениям и разнообразным напряженным моментам. Один из них – это бегство от врагов в начале прохождения, когда у главного героя еще нет костюма, а второй — скрытное перемещение в логове монстров. Что касается сражений, то зрителям показали моменты, когда Джейкоб находит дубинку и пистолет. Он также использует местный аналог гравитационной пушки на мощном ползающем противнике.

Благодаря новому трейлеру стали известны некоторые интересные детали. Например, протагонисту придется сражаться с роботами во время прохождения. Персонаж Карен Фукухары будет часто действовать сообща с главным героем, а атмосфера хоррора иногда сменяется на зрелищные постановочные моменты с бегством и взрывами.

The Callisto Protocol — основные подробности

Главный герой Джейкоб Ли — обычный пилот корабля. Груз, который он перевозил, стал причиной мутаций в тюрьме "Черное железо" на спутнике Юпитера Каллисто.

В сражениях с монстрами большое внимание уделяется расчленению. Отсечение концовок будет влиять на возможности врагов.

Протагонист сможет раздобыть разнообразное оружие — от дубинок до дробовиков.

The Callisto Protocol выйдет 2 декабря 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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