В новом дневнике разработчиков обсудили понятие страха.

Студия Striking Distance, в которую вошли создатели Dead Space, опубликовала новый дневник разработчиков The Callisto Protocol. Ролик посвятили теме страха и инструментам, с помощью которых будет пугать свежий хоррор. На видео появились глава команды Глен Скофилд и многие известные творцы в жанре ужаса, например, автор комикса "Ходячие мертвецы" Роберт Киркман, режиссер Алекс Гиллис и создатель "Пятница 13-е" Шон Каннингем.

В ролике разработчики и гости рассказали, что каждый человек ощущает страх в тот или иной момент своей жизни. Именно это чувство заставляет действовать неординарно и открывать в себе скрытые ранее стороны. На описанные принципы Striking Distance опиралась при создании The Callisto Protocol.

Еще один важный инструмент, с помощью которого игра будет пугать пользователей — беспомощность главного героя. Джейкоб Ли — не какой-то умелый боец со специальной подготовкой и навыками выживания. Он обычный человек, который оказался в критической ситуации и вынужден сражаться с опасными монстрами. Разработчики хотят, чтобы пользователи чувствовали себя, как центральный персонаж. Игроки должны бояться противников и всегда помнить о своих ограниченных возможностях.

The Callisto Protocol — основные подробности

Главный герой Джейкоб Ли — обычный пилот корабля. Груз, который он перевозил, стал причиной мутаций в тюрьме "Черное железо" на спутнике Юпитера Каллисто.

В сражениях с монстрами большое внимание уделяется расчленению. Отсечение концовок будет влиять на возможности врагов.

Протагонист сможет раздобыть разнообразное оружие — от дубинок до дробовиков.

The Callisto Protocol выйдет 2 декабря 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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